Johnson gibt sich nach Gespräch mit Macron optimistisch

Paris – Der britische Premierminister Boris Johnson hat sich zuversichtlich geäußert, dass im Streit mit der EU über den EU-Austritt seines Landes eine Lösung gefunden wird. Johnson sagte am Donnerstag nach einem Treffen mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in Paris, er sei ermutigt durch die Gespräche mit der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel am Mittwoch in Berlin.

TT-ePaper gratis testen Jetzt kostenlos TT-ePaper lesen, das Test-Abo endet nach 4 Wochen automatisch mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent Schritt 1 / 3 In nur 30 Sekunden gelangen Sie zum kostenlosen Test-Abo. E-Mail-Adresse eingeben Weiter

Man könne einen Weg im Brexit-Streit finden. Macron sagte, der nächste Monat müsse dafür genutzt werden. Änderungen am ausgehandelten Vertrag werde es jedoch nicht geben. Johnson ist vor allem mit der Regelung zur Grenze zu Irland, dem sogenannten Backstop, unzufrieden. Sollte es keine Einigung geben, würde Großbritannien nach aktuellem Stand die EU Ende Oktober ohne einen Austrittsvertrag verlassen. (APA, Reuters)