Wahlbeteiligung in Sachsen deutlich höher als vor fünf Jahren

Dresden, Brandenburg – Im deutschen Bundesland Sachsen ist die Beteiligung an der Landtagswahl bis Mittag deutlich höher gelegen als bei der vergangenen Landtagswahl 2014. Bis 12 Uhr gaben nach Angaben der Landeswahlleiterin Carolin Schreck 26,2 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab. Vor fünf Jahren waren es zu diesem Zeitpunkt 14,9 Prozent gewesen.

In Brandenburg, wo am Sonntag ebenfalls ein neuer Landtag gewählt wird, wollte der Landeswahlleiter am Nachmittag einen Überblick über die Wahlbeteiligung geben. Insgesamt sind in den beiden Bundesländern rund 5,3 Millionen Wahlberechtigte aufgerufen, ihre Stimmen abzugeben.

Die beiden Regierungsparteien – die SPD in Brandenburg und die CDU in Sachsen – müssen nach Umfragen deutliche Verluste befürchten. Dennoch kann Ministerpräsident Michael Kretschmer in Dresden damit rechnen, dass die CDU ihre Position als stärkste Partei vor der AfD verteidigt. Für die amtierende schwarz-rote Koalition dürfte es aber nicht mehr reichen. In Brandenburg liefert sich die regierende SPD mit der AfD ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die Position der stärksten Partei. Auch hier dürfte die rot-rote Regierung unter Ministerpräsident Dietmar Woidke ihre Mehrheit verlieren. (APA/Reuters)