Letztes Update am Mo, 02.09.2019 13:44

Online-Votum der Fünf Sterne könnte Regierung in Italien kippen

Die Fünf-Sterne-Bewegung will auf ihrer Online-Plattform am Dienstag über eine Koalition mit den Sozialdemokraten abstimmen lassen. Geht sie negativ aus, platzen die Verhandlungen – und es stehen wohl Neuwahlen an.