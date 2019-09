Schlappe für Johnson: Weg frei für Votum über Brexit-Verschiebung

London — Die Gegner eines ungeordneten EU-Austritts haben Premierminister Boris Johnson eine empfindliche Niederlage zugefügt. 328 Abgeordnete stimmten am Dienstagabend für einen Beschluss, der den Weg für ein Gesetz gegen einen No-Deal-Brexit ebnet - 301 waren dagegen. Bereits am Mittwoch soll der Entwurf durchs Unterhaus gepeitscht werden. Damit ist auch der Weg für weitere eine Verschiebung des Brexit-Termins frei.

Die Parlamentarier stimmten für einen Antrag, der ihnen vorläufig die Kontrolle über die Tagesagenda des Unterhauses gibt. Damit können sie am Mittwoch über einen von Premierminister Johnson abgelehnten Gesetzesentwurf abstimmen. Das Gesetz würde ihn im Falle einer Verabschiedung zwingen, in Brüssel um eine dreimonatige Brexit-Verschiebung zu bitten. So wollen die Abgeordneten verhindern, dass es am 31. Oktober zu einem ungeregelten EU-Austritt kommt.

Johnson hat umgehend reagiert. Er kündigte am Dienstagabend an, er werde vorgezogene Neuwahlen beantragen, wenn die Abgeordneten am Mittwoch das Gesetz gegen den sogenannten harten Brexit beschließen. (APA/Reuters/dpa)