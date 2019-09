Aus „Downing Street“ wurde „Clowning Street“: Presse zu Brexit

London – Die britische Regierung hat offenbar ihren Widerstand gegen ein Gesetz aufgegeben, das einen ungeregelten Brexit verhindern soll. Das berichtete die britische Nachrichtenagentur PA Donnerstag früh. Demnach einigte sich die Regierung mit der Opposition, den Gesetzentwurf im Oberhaus nicht länger durch Verfahrenstricks aufzuhalten.

Der Gesetzentwurf hatte am Mittwoch gegen den Willen von Premierminister Boris Johnson alle drei Lesungen im Unterhaus passiert. Er sieht vor, dass der Premierminister einen Antrag auf eine dreimonatige Verlängerung der am 31. Oktober auslaufenden Brexit-Frist stellen muss, sollte bis zum 19. Oktober kein EU-Austrittsabkommen ratifiziert sein. Damit wäre die Strategie von Premierminister Boris Johnson, notfalls ohne Abkommen aus der EU auszutreten, zunichte gemacht. Die Abgeordneten hielten das für zu riskant.

Zur Niederlage von Premierminister Boris Johnson im britischen Unterhaus bei Abstimmungen zum Brexit und zu Neuwahlen schreiben die Zeitungen am Donnerstag:

De Telegraaf (Amsterdam):

„Der britische Premierminister Boris Johnson hat seine Feuertaufe hinter sich. Sie ging für den sonst so selbstsicheren Johnson nicht gut aus. Ein zutiefst zerstrittenes Unterhaus hat ihm Mittwochabend alle Fallstricke des Parlaments vorgeführt. Ähnlich wie schon bei seiner ersten Fragestunde als Premierminister schien Johnson seiner Aufgabe kaum gewachsen zu sein.“

Neue Zürcher Zeitung (Zürich):

„Der neue britische Premierminister Boris Johnson gibt sich als knallharter Typ, der Großbritannien vor der ‚Unterwerfung‘ unter das Brüsseler Diktat retten wird – ‚auf Leben und Tod‘. Doch es nützt alles nichts. Johnson hat fünf Wochen nach Amtsantritt bereits seine Macht in Westminster verloren. Die Mehrheit im Parlament ist dahin, die Abgeordneten diktieren ihm nun das Vorgehen. (...) Der Oppositionsführer Jeremy Corbyn tut dabei so, als gehe es Labour bloß darum, einen vertragslosen Austritt Großbritanniens aus der EU zu verhindern. Tatsächlich schielt auch Corbyn in erster Linie auf die Machtübernahme. Denn ginge es ihm um einen geregelten Brexit, hätte er seine Partei schon vor Monaten für den von Johnsons Vorgängerin Theresa May mit Brüssel ausgehandelten Austrittsvertrag stimmen lassen können.“

Financial Times (London):

„Selten ist die Strategie eines britischen Premierministers so schnell und so spektakulär in sich zusammengebrochen. (...) Eine Neuwahl scheint unvermeidlich zu sein – nun aber unter gänzlich anderen Bedingungen und mit einer Konservativen Partei, die zu einem kümmerlichen Rest englischer Nationalisten geschrumpft ist. In der Tat bedeutet der Zusammenbruch der Regierungsmehrheit, dass die Bevölkerung Großbritanniens nun sicherlich ihren Willen zum Ausdruck bringen muss. Problematisch ist aber das Timing.

Oppositionsparteien müssen ihren Wunsch, Johnson herauszufordern, gegen das Risiko abwägen, dass er eine Wahl nutzt, um während des Wahlkampfes für einen No-Deal-Brexit zu sorgen – oder, sollte er gewinnen, das Gesetz gegen einen No-Deal-Brexit rückgängig macht. Abgeordnete, die entschlossen sind, den schlimmsten Brexit zu verhindern, haben einen beachtlichen Sieg errungen. Sie müssen sicherstellen, dass er sich nicht in einen Pyrrhussieg verwandelt.“

El Periodico (Barcelona):

„Zwischen dem Streit um die Verfassung, dem Aufstand des Parlaments und einer vorgezogenen Wahl sieht das Vereinigte Königreich immer noch keinen Ausweg aus dem chaotischen Labyrinth, während nun die Improvisation Besitz vom Brexit ergriffen hat. Das Verhalten von (Premierminister) Boris Johnson, der die Mehrheit verloren hat und drei Niederlagen in Folge im Unterhaus einstecken musste – eine am Dienstag und zwei am Mittwoch – bestätigt seine zwei Gesichter als gleichzeitig vorhersehbarer und unvorhersehbarer Politiker.

Vorhersehbar, weil es als selbstverständlich angesehen wurde, dass er alles in seiner Macht Stehende tun würde, um den Brexit zu vollziehen, auch wenn es ohne Abkommen wäre. Unvorhersehbar, weil niemand vorausgesehen hat, in welche grotesken Höhen er den Austritt seines Landes aus der Europäischen Union treiben würde (...).“

Ouest-France (Rennes) :

„Erst seit sechs Wochen ist Boris Johnson britischer Premierminister, und wir beginnen bereits, das zerschlagene Porzellan zu zählen. Er hat es geschafft, parlamentarische Praktiken zu verletzen, angesehene Mitglieder seiner eigenen Partei zu feuern und am Dienstag im Unterhaus eine historische Niederlage zu erleiden. Die vielen bösen Zungen in Westminster sagen bereits voraus, dass er den Rekord für die Kürze (der Amtszeit) in 10 Downing Street brechen könnte – umbenannt in ‚Clowning Street‘.“

Hospodarske noviny (Prag):

„Es wäre schön, darüber zu schreiben, wie Boris Johnson bei seiner ersten Abstimmung im Parlament als britischer Premier offenen Auges ins Messer gelaufen ist – wenn er bei seinem Versuch um politisches Harakiri nicht ganz Großbritannien und die Europäische Union als Geiseln nehmen würde. Ja, es ist ein Eintrag in die Geschichtsbücher, denn zuletzt verlor im britischen Parlament William Pitt junior im Jahr 1793 seine erste Abstimmung als Premier. Der Prozess des Austritts Großbritanniens ist nun völlig unvorhersehbar geworden. (...) Was als Bubenstreich David Camerons begonnen hatte, wird zu einem Gespenst, das die Briten und die übrigen Europäer noch eine vergleichsweise lange Zeit schrecken dürfte.“

Sme (Bratislava):

„Alle, die den Premier (Boris Johnson) zum Sieger und einen Brexit ohne Vereinbarung für ausgemacht erklärt haben, nachdem die Königin die fünfwöchige Zwangspause für das Parlament unterschrieb, müssen sich jetzt an die Nase fassen. Das durch diesen unseriösen Schachzug provozierte Parlament hat Johnson gleich am ersten Sitzungstag nach den Ferien einen ordentlichen Gegenschlag versetzt, der dessen Plan, einen Brexit um jeden Preis bis zum 31. Oktober zu erzwingen, wesentlich erschwert. (...) Die sich beschleunigende Eskalation des Konflikts zwischen beiden Lagern stürzt die älteste Demokratie in ein beispielloses Chaos.“

Rzeczpospolita (Warschau):

„Die EU bereitet sich auf einen chaotischen No-Deal-Brexit vor. Um die eventuellen Kosten dafür abzudecken, hält sie für die Mitgliedsstaaten einen Fond bereit, der normalerweise für den Fall von Naturkatastrophen gedacht ist. Denn aus Sicht der EU ist der Brexit zu einer Naturkatastrophe geworden. Etwas, das man nicht vermeiden kann, wie etwa den Ausbruch eines Vulkans oder ein Erdbeben.

Ähnlich ist es mit dem Irrsinn, der sich gerade in London abspielt. Selbst die treuesten Fans des britischen Parlaments können nicht mehr verstehen, worum es bei dem Ganzen geht. Das Einzige, was wir tun können: Uns nicht komplett von dieser Katastrophe überraschen zu lassen und die Schäden auf ein Minimum zu begrenzen.“