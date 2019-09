Auch Johnsons Bruder legt Ämter nieder, Regierung gibt nach

London – Der britische Premierminister Boris Johnson gerät wegen seines kompromisslosen Brexit-Kurses immer stärker unter Druck aus den eigenen Reihen. Am Donnerstag legte sein jüngerer Bruder, Jo Johnson, seine Amt als Staatssekretär und auch sein Mandat als Parlamentsabgeordneter für die konservativen Torys nieder.

„Ich war in den vergangenen Monaten zerrissen zwischen Loyalität zur Familie und dem nationalen Interesse – es ist eine unauflösbare Spannung“, begründete Jo Johnson den Schritt per Kurznachrichtendienst Twitter.

Der Premierminister hatte zuvor 21 Tory-Rebellen aus der Fraktion geworfen, die im Streit um seinen Brexit-Kurs gegen die eigene Regierung gestimmt hatten. Darunter so prominente Mitglieder wie den Alterspräsidenten und ehemaligen Schatzkanzler Ken Clarke und den Enkel des Kriegspremiers Winston Churchill, Nicholas Soames.

Boris Johnson will sein Land am 31. Oktober notfalls ohne Abkommen aus der EU führen, sollte Brüssel nicht auf seine Forderungen nach Änderungen am Brexit-Deal einlassen. Viele Konservative Politiker halten das wegen der unabsehbaren Konsequenzen für die Wirtschaft und viele andere Lebensbereiche für einen schweren Fehler.

Regierung will Gesetz gegen No-Deal-Brexit zulassen

Nach seinen Niederlagen im Parlament hat der britische Premierminister Boris Johnson seinen Widerstand gegen das Gesetz für eine weitere Verschiebung des Brexit aufgegeben. Die Regierung einigte sich mit der Opposition, den Gesetzentwurf im Oberhaus nicht länger durch Verfahrenstricks aufzuhalten.

Die Regierung lasse sich darauf ein, dass der Gesetzentwurf am Donnerstag und Freitag alle Etappen im Oberhaus durchlaufe, damit er am Montag „für mögliche weitere Erörterungen“ an das Unterhaus zurückgehen könne, teilte die oppositionelle Labour Party am Donnerstag in der Früh im Kurzbotschaftendienst Twitter mit. Das Gesetz scheint damit so gut wie sicher rechtzeitig vor dem Beginn der Zwangspause des Parlaments nächste Woche in Kraft treten zu können. In der Nacht hatten nämlich Johnsons Anhänger im House of Lords zunächst versucht, mit einem sogenannten Filibuster (Dauerreden) die Debatte über den Gesetzentwurf zu verschleppen, gaben diese Taktik dann aber auf.

Kein harter Brexit und vorerst keine Neuwahlen

Johnson hatte am Mittwoch gleich zwei Niederlagen im Unterhaus erlitten. Zunächst verabschiedeten die Abgeordneten den Gesetzentwurf, der eine Verschiebung des bisher für Ende Oktober geplanten EU-Auftritts bis Ende Jänner vorsieht, sollte es keine Einigung mit der EU auf ein Austritts-Abkommen geben. Damit soll ein harter Brexit ohne Abkommen am 31. Oktober vermieden werden, wie ihn Johnson aber explizit nicht ausschließen wollte. Das Gesetz sieht konkret vor, dass der Premierminister einen Antrag auf eine dreimonatige Verlängerung der am 31. Oktober auslaufenden Brexit-Frist stellen muss, sollte bis zum 19. Oktober kein EU-Austrittsabkommen ratifiziert sein.

Nachdem das Gesetz gegen einen No-Deal-Brexit gegen den Willen Johnsons in allen drei Lesungen das Unterhaus passiert hatte, stellte der Regierungschef vorgezogene Neuwahlen am 15. Oktober im Parlament zur Abstimmung, scheiterte aber auch damit. Labour-Chef Jeremy Corbyn wollte zunächst sicherstellen, dass das Anti-No-Deal-Gesetz in Kraft ist, bevor seine Partei möglicherweise vorgezogenen Neuwahlen zustimmt. Es besteht immenser Zeitdruck: Bereits in der kommenden Woche beginnt eine von Johnson angeordnete Zwangspause für das Parlament bis Mitte Oktober.

Johnson warf selbst Churchill-Enkel aus Fraktion

Der Regierungschef will den Brexit mit aller Macht mit spätestens 31. Oktober – egal ob mit oder ohne Abkommen mit der EU. Er hat wegen des Streits am Dienstag sogar mehrere Abweichler seiner konservativen Tory-Fraktion aus der Partei werfen lassen, darunter sehr prominente Konservative wie Nicholas Soames, ein Enkel des legendären britischen Premierministers Winston Churchill, und die früheren Finanzminister Philip Hammond und Kenneth Clarke. Seine hauchdünne Regierungsmehrheit von einer Stimme hatte Johnson bereits zuvor durch einen Wechsel eines Tory-Abgeordneten zur Opposition verloren.

In Umfragen hat Johnson durch seinen Konfrontationskurs zuletzt massiv an Zustimmung gewonnen. Durch vorgezogene Neuwahlen könnte er sich womöglich eine neue Regierungsmehrheit im Parlament sichern. Die Regierung ist aber auf die Unterstützung der Opposition zum Ausrufen einer Neuwahl angewiesen. Mit Spannung wird erwartet, ob die Regierung am Montag einen weiteren Versuch unternehmen wird, die notwendige Zweidrittelmehrheit für ihre Neuwahlpläne zu bekommen. (TT.com, APA)