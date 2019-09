Höflicher Johnson-Gegner verweist britischen Premier seiner Stadt

Very british: Am Rande seines Besuchs in Nordengland bekam Premierminister Boris Johnson eine heftige Abfuhr von einem Einheimischen – aber auf sehr britische Art, wie auf einem Video des Senders BBC zu sehen ist. „Bitte verlassen Sie meine Stadt“, sagt der freundlich lächelnde Mann in einem äußerst höflichen Ton, schüttelt Johnson die Hand und klopft ihm auf die Schulter. „Das werde ich, sehr bald“, antwortet Johnson. Das Video wurde unter dem Hashtag #PleaseLeaveMyTown zum Hit auf Twitter.