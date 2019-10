Johnson-Rede zu Brexit und EU: Diplomaten reagieren ernüchtert

Manchester – Der britische Premierminister Boris Johnson dringt auf den Austritt seines Landes aus der Europäischen Union. „Lasst uns den Brexit durchziehen“, rief er am Mittwoch auf dem Jahreskongress seiner konservativen Partei den Delegierten zu. „Wir können es, wir müssen es, und wir werden es.“ Großbritannien werde am 31. Oktober die EU verlassen – „komme, was wolle“, sagte Johnson.

Er versicherte, dass seine Regierung gemeinsam mit der EU-Kommission an einer Brexit-Vereinbarung arbeite. An diesem Mittwoch würden in Brüssel Vorschläge präsentiert, die seiner Meinung nach konstruktiv und vernünftig seien. Diese Vorschläge seien ein Kompromiss für beide Seiten. Sie seien ein Kompromiss des Vereinigten Königreiches, sagte Johnson. „Und ich hoffe sehr, dass unsere Freunde das verstehen und ihrerseits kompromissbereit sind.“

Zum Knackpunkt der Grenze zwischen dem EU-Mitglied Irland und der britischen Provinz Nordirland sagte Johnson, es werde „unter keinen Umständen“ Kontrollstellen an oder nahe der Grenze geben. Einen EU-Austritt ohne ein Abkommen wolle er nicht, sagte Johnson. „Das ist kein Ergebnis, das wir uns wünschen. Aber das ist ein Ergebnis, auf das wir vorbereitet sind.“

EU in erster Reaktion ernüchtert

Ernüchtert haben sich EU-Diplomaten zur Rede des britischen Premier Boris Johnson geäußert. Johnson habe beim Parteitag der Konservativen in Manchester nichts Neues gesagt, hieß es am Mittwoch in EU-Ratskreisen.

Mit Spannung werden für den heutigen Abend die britischen Brexit-Vorschläge erwartet. Einem Bericht des Daily Telegraph zufolge sieht Johnsons Kompromissvorschlag vor, dass Nordirland bei Agrar- und Industriegütern noch bis 2025 im EU-Binnenmarkt verbleiben, jedoch Teil einer Zollunion mit dem Rest Großbritanniens sein soll. Technische Lösungen sollen dabei Kontrollen direkt an der Grenze zwischen Irland und Nordirland verhindern.

In den Gesprächen über neue Vorschläge Großbritanniens zum Brexit telefoniert EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker am Nachmittag mit Premierminister Johnson. Das Telefonat sei für 17.15 Uhr geplant, sagte eine EU-Kommissionssprecherin am Mittwoch. Ihr zufolge hat die EU bisher noch keinen Vorschlag aus London erhalten.

Johnson sieht Vorschlag als letztes Angebot

Die EU wolle eine Vereinbarung, sagte sie. Dafür müssten aber alle Voraussetzungen der EU für die Lösung des Nordirland-Problems erfüllt werden. Johnson hat für Mittwoch ein „letztes Angebot“ angekündigt, um eine Vereinbarung mit der EU zu treffen. Sollte Brüssel diesem nicht zustimmen, werde Großbritannien die EU am 31. Oktober ohne Abkommen verlassen.

Die laut Medien vorgeschlagene Brexit-Übergangsregelung für Nordirland stößt in der Europäischen Union auf Ablehnung. Diese Vorschläge seien „grundsätzlich mangelhaft“, sagte am Mittwoch ein führender EU-Vertreter.

„Das wird nicht hinhauen“

„Das wird nicht hinhauen“, sagte ein EU-Diplomat, der mit dem von Großbritannien zum 31. Oktober geplanten Austritt aus der EU befasst ist. „Johnson hat die Konfrontation gewählt.“ Als Optionen blieben die ursprüngliche Backstop-Regelung für Nordirland mit einigen Anpassungen oder eine Verschiebung des Austrittstermins.

Irlands Außenminister Simon Coveney erteilte den Plänen bereits am Dienstag per Twitter umgehend eine Absage und bezeichnete sie als „Rohrkrepierer“. „Es wird Zeit, dass die EU einen ernsthaften Vorschlag von der britischen Regierung erhält, wenn noch ein Brexit-Deal im Oktober erreichbar sein soll“, schrieb er.

Expertin: Rede als Vorbereitung für Neuwahlen

Wer sich vom britischen Premier Boris Johnson Antworten auf dessen Vorschläge zum Brexit erwartet habe, sei von seiner Rede beim Parteitag der Konservativen in Manchester enttäuscht worden. Johnson habe „heute nicht eine Rede für Verhandlungen mit der EU gehalten, sondern für die Innenpolitik“, sagte die Politologin Melanie Sully am Mittwoch.

Johnsons Ansprache sei eine „Vorbereitung für Neuwahlen“ gewesen, meinte Sully, die den Partei-Auftritt des britischen Premiers mit seinem vorjährigen verglich. „Man sieht, dass er kämpft. Er hat viele Bälle in der Luft, mit der EU, mit dem Parlament. Und er weiß nicht, wo die am Ende landen“, sagte die Politologin. (APA, Reuters, AFP, dpa)