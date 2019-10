Parlamentswahl in Polen: Regierungspartei PiS gewinnt Parlamentswahl

Warschau – In Polen zeichnet sich ein Wahlsieg der regierenden national-konservativen Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) ab. Nachwahlbefragungen zufolge kommt die Partei von Ministerpräsident Mateusz Morawiecki auf 43,6 Prozent. Die liberalkonservative Koalition um die Bürgerplattform (PO) erreicht 27,4 Prozent. Abgeschlagen auf den Plätzen landen kleinere Parteien wie der Links-Block Lewica.

PiS-Parteichef Jaroslaw Kaczynski erklärte seine Partei umgehend zum Wahlsieger.

Zuvor wurde eine rege Beteiligung gemeldet. Bis in die Mittagsstunden gaben rund 18,1 Prozent der mehr als 30 Millionen Wahlberechtigten ihre Stimme ab, teilte die Wahlkommission in Warschau mit. Bei der letzten Wahl im Oktober 2015 hatten im gleichen Zeitraum 16,5 Prozent der Wähler abgestimmt.

Besonders hoch war die Wahlbeteiligung in den südpolnischen Woiwodschaften Kleinpolen und Karpatenvorland – traditionell Regionen, in denen die nationalkonservative Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS) viele Anhänger hat.

EU blickt mit Spannung nach Polen

Der Ausgang der Wahl dürfte in Berlin und Brüssel mit Spannung verfolgt worden sein. Die PiS hat in den vergangenen Jahren das polnische Justizsystem nach ihren Vorstellungen umgebaut. Da es Zweifel an der Bewahrung der Rechtsstaatlichkeit gibt, hat die EU-Kommission mehrere Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof angestrengt.

Das Verhältnis zu Deutschland ist belastet, weil die nationalkonservative Führung in Warschau Reparationszahlungen für die Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs fordert. Die PiS hat diesen Punkt auch in ihr Wahlprogramm aufgenommen. Für die anderen Parteien spielen Entschädigungen keine Rolle. Das größte Oppositionsbündnis, die liberalkonservative Bürgerkoalition KO, hat sich in seinem Wahlprogramm den „Wiederaufbau der Beziehungen zu Deutschland und Frankreich“ zum Ziel gesetzt.

Deutschland betrachtet die Reparationsfrage als abgeschlossen. Die Bundesregierung beruft sich dabei auf den Zwei-plus-Vier-Vertrag über die außenpolitischen Folgen der deutschen Einheit von 1990. (APA/dpa/Reuters)