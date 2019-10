Unterhaus in London stimmt heute nicht über Brexit-Deal ab

London – Das britische Unterhaus wird an diesem Montag nicht über die von Premierminister Boris Johnson und der EU ausgehandelte Brexit-Vereinbarung abstimmen. Das teilte Parlamentspräsident John Bercow am Nachmittag in London mit und widerspricht damit einem Wunsch der Regierung. Weder die Substanz des Antrags der Regierung noch die Umstände hätten sich seit Samstag verändert, so Bercow.

Schon einmal hatte Bercow eine Wiedervorlage eines Deals mit Verweis auf eine Regelung aus dem 17. Jahrhundert verhindert. Damals hatte diesen Theresa May eingebracht. Eine zweite Debatte über eine unveränderte Vorlage ist demnach innerhalb eines Parlamentsjahres nicht möglich.

EU-Parlament wartet auf Ratifizierung in London

Das Europaparlament wiederum will den Brexit-Vertrag erst nach dem britischen Parlament ratifizieren. Dies kündigten Sprecher der großen Fraktionen am Montagnachmittag an, darunter die Europäische Volkspartei, Sozialdemokraten, Grüne und Linke. Damit wird ein Votum des EU-Parlaments diese Woche unwahrscheinlich. Eine Sondersitzung nächste Woche, noch vor dem Austrittsdatum 31. Oktober, sei aber denkbar, hieß es.

Eine Grundsatzentscheidung des Unterhauses für den Vertrag – ein sogenanntes Meaningful Vote – reiche nicht, sagte der Grünen-Fraktionschef Philippe Lamberts. „Bevor es einen Rechtsakt gibt, der die britische Ratifizierung bestätigt, sollten wir nicht ratifizieren.“

Die Gesetzgebung in London werde schwerlich diese Woche abgeschlossen sein. Auch könnte der neue Austrittsvertrag mit Zusätzen vom britischen Parlament verändert werden. In dem Fall müsste mit Brüssel nachverhandelt werden. Es sei für das EU-Parlament nicht sinnvoll, vorher eine andere Fassung zu billigen. (APA/Reuters/dpa/TT.com)