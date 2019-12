Desaster deutsche Pkw-Maut: U-Ausschuss nimmt Arbeit auf

Ein geplatztes Prestigeprojekt

Die CSU wirbt unter ihrem damaligen Parteichef Horst Seehofer für die „Ausländer-Maut“. Die Forderung verfängt vor allem im Süden des Landes, wo die Bürger für die Fahrt in die Schweiz oder nach Österreich Vignetten kaufen müssen. Das Vorhaben wird schließlich in den Koalitionsvertrag von Union und SPD aufgenommen.

Die sogenannte Infrastrukturabgabe tritt am 12. Juni in Kraft. Bereits am 18. Juni leitet die EU-Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren ein. Es gebe „erhebliche Zweifel“ an der Vereinbarkeit mit europäischem Recht. Der für 2016 angepeilte Maut-Start wird verschoben.