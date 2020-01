Wahlkommission setzt katalanischen Regionalpräsidenten ab

In Spanien hat die Wahlkommission die Absetzung des katalanischen Regionalpräsidenten Quim Torra verfügt. Die Wahlkommission entzog dem Unabhängigkeitsbefürworter am Freitag sein Mandat im Regionalparlament in Barcelona – damit muss er auch sein Amt als Regionalpräsident abgeben.

Ein Gericht hatte Torra im Dezember wegen „Ungehorsams“ für 18 Monate die Berechtigung zum Ausüben öffentlicher Ämter entzogen, weil er sich geweigert hatte, Symbole der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung vom Sitz der Regionalregierung zu entfernen. (APA/AFP)