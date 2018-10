Geburtsstunde des österreichischen Opfermythos

Von Rolf Steininger

Am 1. November 1943 verkündeten die Außenminister Großbritanniens, der Sowjetunion und der USA zum Abschluss ihrer Konferenz in Moskau eine Erklärung über Österreich. Darin wurde Österreich als „erstes Opfer der Hitler'schen Aggression" bezeichnet, das von deutscher Herrschaft befreit werden solle, der Anschluss 1938 wurde für „null und nichtig" erklärt und der Wunsch geäußert, „ein freies und unabhängiges Österreich wiederhergestellt zu sehen". Der letzte Satz lautete: „Österreich wird aber auch daran erinnert, dass es für die Teilnahme am Kriege an der Seite Hitler-Deutschlands eine Verantwortung trägt, der es nicht entrinnen kann, und dass anlässlich der endgültigen Abrechnung Bedachtnahme darauf, wie viel es selbst zu seiner Befreiung beigetragen haben wird, unvermeidlich sein wird."

Diese Erklärung ist als „Moskauer Deklaration" in die Geschichte eingegangen. Wie ist sie entstanden und was sind ihre Auswirkungen gewesen?

Was tun mit Österreich?

Im Foreign Office in London begannen im Frühjahr 1943 die Planungen für Deutschland und Österreich. „Chefplaner" war der erst 34-jährige Geoffrey W. Harrison. Er legte am 4. April 1943 die erste Fassung eines 13-Seiten-Memorandums über die Zukunft Österreichs vor. Oberste Priorität aller Nachkriegsplanungen war demnach die Trennung Österreichs von Deutschland. Aber was dann? Ein unabhängiges Österreich, „standing alone", wie nach dem Ersten Weltkrieg? Kaum vorstellbar. Wäre ein solcher Staat überlebensfähig?

„Haben die Jahre der Nazi-Tyrannei", so fragte Harrison, „die zarte Pflanze Nationalgefühl gestärkt oder zerstört? Die Frage ist nicht zu beantworten." Und wie würde, langfristig betrachtet, das Verhältnis zu Deutschland aussehen? Harrison warnte: „Die Bande von Blut und Sprache sind stark." Ein freies und unabhängiges Österreich würde in jedem Fall schwach sein und „von daher ein potenzieller Gefahrenherd". Es werde nur überleben, wenn die Vereinten Nationen zu nachhaltiger politischer und wirtschaftlicher Unterstützung bereit seien; andernfalls werde es in den Schoß Deutschlands zurückkehren. Also eine Konföderation. Etwa mit Bayern? Nein. Warum?

„Bayern und Österreicher mögen beide die Preußen nicht, aber diese gemeinsame negative Haltung ist zu wenig für einen Zusammenschluss. Bayern und Österreicher haben sich im Übrigen nie besonders gemocht."

Stalins Änderungen

Eine Föderation mit Polen, Ungarn und der Tschechoslowakei? Auch das wurde als eine relativ unsichere Sache gesehen. In einigen Staaten Osteuropas werde es nämlich immer populärer, die Deutschen auszuweisen. Je weniger Deutsche, um so sicherer: Schon aus diesem Grund würden diese Staaten eine Konföderation ohne Österreich bevorzugen.

Die Briten legten dann ihren Partnern in Washington und Moskau einen Text vor, der fast schon wörtlich der späteren Deklaration entsprach. Im Begleitschreiben hieß es dabei ausdrücklich, dass es um zwei Stufen gehe: Die erste sei die Errichtung eines freien und unabhängigen Österreich und die zweite dann eine Föderation.

Univ.-Prof. Dr. Rolf Steininger war von 1984 bis zu seiner Emeritierung 2010 Leiter des Instituts für Zeitgeschichte der Universität Innsbruck. - Thomas Böhm

Dass hinter der britischen Föderationsidee auch der Gedanke steckte, ein mögliches Bollwerk gegen die Sowjet­union aufzubauen, war erkennbar. Stalin wollte aus ersichtlichen Gründen ein unabhängiges und damit schwaches Österreich. Von daher lehnte er diese Idee sofort ab — und machte Änderungsvorschläge, die für die spätere Entwicklung von Bedeutung waren, insbesondere mit Blick auf den letzten Satz. Da hatten die Briten das „österreichische Volk" genannt, die Sowjets machten daraus „Österreich". Das wies schon auf die Entwicklung nach dem Krieg hin, denn damit begründete Moskau später seine Forderungen an den Staat Österreich und die Ausplünderung des Landes. Auch von daher war die Moskauer Deklaration für die Sowjetunion von erheblicher Bedeutung. Von noch größerer Bedeutung war sie allerdings für Österreich.

Enttäuschung in London

Dabei ging es Briten und Amerikanern zunächst gar nicht um eine konkrete Nachkriegsplanung für Österreich. (Der amerikanische Kriegsminister Henry Stimson sprach intern sogar von einem „Propagandatrick".) Für sie war diese Deklaration in erster Linie ein Instrument der psychologischen Kriegsführung, um Österreich zum Widerstand gegen das NS-Regime zu bewegen. Diese Erwartungen erfüllten sich nicht. Im Juli 1944 hieß es im Foreign Office: „Es gibt praktisch keinerlei Hinweise auf eine organisierte Widerstandsbewegung in Österreich. Man mag die Nazis zwar nicht, und die Preußen schon gar nicht, aber die überwältigende Mehrheit der Österreicher ist nicht bereit, irgendein persönliches Risiko auf sich zu nehmen." Dazu meinte der Leiter der Mitteleuropaabteilung: „In der Moskauer Deklaration ist den Österreichern ganz klar die Unabhängigkeit zugesagt worden. Von daher werden sie nicht viel riskieren, um die Sache zu beschleunigen." Dem setzte ein Unterstaatssekretär noch eins drauf und notierte: „Wäre es aus strategischen Gründen nicht so wichtig, Österreich von Deutschland getrennt zu halten, könnten wir dieses Land ohne Rückgrat im eigenen Saft schmoren lassen."

Was wollen Briten und ­Amerikaner wirklich?

Der kanadische Historiker Robert H. Keyserlingk hat in diesem Zusammenhang auf ein Dokument des State Department in Washington vom September 1944 hingewiesen, in dem die Frage gestellt wurde, was denn die Moskauer Deklaration wirklich bedeute. Eine klare Antwort sei darin nicht gegeben, ein Anschluss an ein demokratisches Deutschland sei sogar einer völligen Unabhängigkeit Österreichs vorgezogen worden. Noch Anfang 1945 bestanden demnach sowohl das State Department als auch das Foreign Office immer noch darauf, dass die Alliierten keinerlei Verpflichtungen gegenüber Österreich eingegangen seien. Man sprach weiter von einer nur kurzen Besetzung, wobei der Status Österreichs jederzeit durch politische Entscheidungen verändert werden könne.

Die neue Regierung und der Opfermythos

Dabei hatte es schon lange Befürchtungen mit Blick auf Moskau gegeben, die sich im April 1945 zu bewahrheiten schienen, als Stalin die Initiative in Sachen Österreich ergriff. Am 27. April wurde nämlich in Moskau zur Überraschung von Briten und Amerikanern die Bildung einer provisorischen österreichischen Regierung in Wien unter Karl Renner verkündet. Die wandte sich noch am selben Tag mit einer Erklärung über die Unabhängigkeit Österreichs an die Öffentlichkeit. Darin wurden die ersten beiden Sätze der Moskauer Proklamation zitiert und dann mit Blick auf deren letzten Satz „pflichtgemäß" versichert, man wolle jeden möglichen Beitrag zur Befreiung leisten, er könne aber „nur bescheiden sein". Die Moskauer Deklaration wurde damit gleichsam zur Gründungsurkunde der Zweiten Republik, mit Hinweis auf das „erste Opfer" gleichzeitig aber auch zur Geburtsstunde des österreichischen Opfermythos. Wenn die Alliierten Österreich als Opfer bezeichnet hatten, musste es ja wohl stimmen. Und Opfer konnten ja nicht gleichzeitig Täter sein!

Angesichts der strategischen Bedeutung, die Österreich in den folgenden Jahren an der Frontlinie des Kalten Krieges erhielt, spielten die Alliierten dieses Spiel wider besseres Wissen mit. Erst 1955 erhielt Österreich seinen Staatsvertrag und wurde „frei und unabhängig" und gleich auch noch — allerdings nicht ganz freiwillig — neutral.