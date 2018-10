Das Kapitel Hofburg ist für Hofer noch nicht vorbei

Von Cornelia Ritzer

Wien – Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) war Montagabend zur Diskussion mit TT-Chefredakteur Alois Vahrner und dem früheren ÖVP-Nationalratspräsidenten Andreas Khol in der Wiener TT-Lounge geladen. Mit Khol war es ein Wiedersehen in anderer Umgebung – der FPÖ-Politiker und der ÖVP-Politiker kandidierten 2016 beide für das Bundespräsidentenamt. Für Khol war nach dem ersten Wahlgang Schluss, Hofer konnte sich dagegen für die Stichwahl qualifizieren. Die Wahl bleibt aufgrund der Pannen – Fehler bei der Auszählung der Briefwahlstimmen, Anfechtung beim Verfassungsgerichtshof, defekte Briefwahlkuverts sowie Wahlwiederholung – in Erinnerung. Trotz der Niederlage gegen Alexander Van der Bellen blickt Hofer positiv auf den ein Jahr dauernden Wahlkampf zurück. „Es war letztlich eine gute Vorbereitung für die Nationalratswahl“, sagt der Burgenländer im TT-Talk. Denn viele hätten damals erstmals einen freiheitlichen Kandidaten gewählt und gemerkt: „Davon geht die Welt nicht unter.“ Einzig sein teils „zu aggressives Auftreten“ in den Wahldebatten bereut er. Er habe sich provozieren lassen, aber: „Ich habe mich nicht wohl gefühlt dabei“, blickt Hofer, der sich „nicht als der harte Angreifer“ beschreibt, zurück. Auch ist das Kapitel Hofburg für ihn „noch nicht ganz abgeschlossen“. Der FPÖ-Politiker schließt ein erneutes Antreten bei der Präsidentschaftswahl nicht aus.

Norbert Hofer im Talk mit TT-Chefredakteur Alois Vahrner und Andreas Khol. - Herbert Pfarrhofer

Nun arbeitet Hofer als Verkehrsminister in der ÖVP-FPÖ-Regierung – „eine Zusammenarbeit, die auf zehn Jahre angelegt ist“. Das sei bewusst so gewählt, denn die Umsetzung einiger Projekt­e brauche mehr Zeit, etwa in der Bildungspolitik. Und nicht nur Vizekanzler Heinz-Christian Strache sei „völlig unbestritten in der Partei“, es gebe auch „keine Opposition innerhalb der FPÖ zur Regierungsbeteiligung“. Das sei der große Unterschied zur ersten Auflage einer ÖVP-FPÖ-Koalition. Es gebe keine Querschüsse innerhalb der Partei, und das mache die politische Arbeit „wesentlich einfacher“, sagt Hofer, der auch als Regierungskoordinator fungiert.

Die Zusammenarbeit mit seinem ÖVP-Gegenüber Gernot Blümel funktioniere gut, dieser sei „ein toller Politiker, ich halte sehr viel von ihm“. Dass FPÖ-Innenminister Herbert Kickl derzeit wegen seines Umgangs mit kritischen Medien unter Druck steht, wollt­e Hofer nicht überbewerten. „Man misst mit zweierlei Maß“, verweist er stattdessen auf angebliche Vorgaben aus der SPÖ, wie mit dem ORF oder Boulevardmedien umzugehen sei. Rat habe er Kickl keinen gegeben, aber: „Medienfreiheit bedeutet zu berichten, wie man es für richtig hält. Ich bin aber nicht verpflichtet, mit jedem ein Hintergrundgespräch zu führen.“ Die Sache sei zwischen ÖVP-Bundeskanzler Sebastian Kurz und Vizekanzler Strache „sehr schnell ausgesprochen“ gewesen. Und auch die Caus­a BVT rund um umstrittene Hausdurchsuchungen der Justiz und die Verwicklungen des Innenministeriums bring­e „die so stabile Konstellatio­n nicht ins Wanken“.

Gastgeber war Hermann Petz, Moser-Holding-Vorstandsvorsitzender. - Herbert Pfarrhofer

Dass ein Öxit – also ein Austritt Österreichs aus der EU – ein „Fehler“ wäre, betont Hofer neuerlich. Er ist ein Befürworter eines subsidiären Modells, dass also Entscheidungen auf einer möglichst bürgernahen Ebene zu treffen sind. Die derzeit laufend­e EU-Ratspräsidentschaft sei für die FPÖ-Politiker eine gute Gelegenheit „zu beweisen, dass wir echte Europäer sind“. Dass FPÖ-Delegationsleiter Harald Vilimsky im EU-Parlament in der Fraktio­n „Europa der Nationen und der Freiheit“ vertreten ist, zu der auch die rechtsnationalen Politiker Marine Le Pen und Matteo Salvini gehören, sei kein Widerspruch, aber „eine Gratwanderung“. Laut Hofer dürfe man „die Themen EU-Wahlkampf nicht mit der Präsidentschaft vermischen“. Bei ersterem würde der FPÖ-Delegationsleiter Vilimsky „akzentuierter formulieren“. Hofer mahnt gleichzeitig, „bei allen inhaltlichen Unterschieden nicht zu sehr ins Persönliche zu gehen“. Und er betont, dass es zwischen der FPÖ und den rechtsnationalen Fraktionen auf EU-Ebene auch „Unter­schiede“ gebe.

Das relativ gute Abschneiden des Volksbegehrens gegen ORF-Gebühren ist für Hofe­r eine Gelegenheit, auf eine Reform zu pochen. Es geh­e aber nicht darum, den ORF „zu stutzen“, sondern den öffentlich-rechtlichen Sender „so aufzustellen, dass er eine Zukunft hat“. Der FPÖ-Politiker ist für eine Finanzierung aus dem Steuertopf.