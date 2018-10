Ein Jahr nach der Wahl: Wider den Kontrollverlust

Von Michael Sprenger

Wien — Wenn überhaupt, dann wird innerhalb der Koalitionsparteien nur hinter vorgehaltener Hand Kritik geübt. Vor allem die Vorgänge im Innenministerium, die Politik von FPÖ-Innenminister Herbert Kickl, missfallen vielen in der ÖVP. Doch nach außen hin wird meist geschwiegen. Nur bei Kickls Umgang mit den Medien wurde es einmal halblaut. Mehr als einige Allgemeinplätze (von der Medienfreiheit als Prinzip einer liberalen Demokratie) wurden nicht abgesondert.

Bei den handwerklichen Fehlern von Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) wurde nur still der Kopf geschüttelt. Nicht mehr. Die Bundesregierung hat einen klaren Plan. Sie will — nach den SPÖ-dominierten Jahren — die Republik nachhaltig in ihrem Sinne verändern. Und dies soll keinesfalls durch internen Streit verhindert werden. Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) formuliert dies ein Jahr nach der Wahl knapp und bündig: „Konzepte gab es in der Vergangenheit genug. Was gefehlt hat, waren der Mut und die Entschlossenheit, die Dinge anzupacken und umzusetzen. Das passiert nun ohne Streit und in einem gemeinsamen neuen Stil. Die versprochene Veränderung hat begonnen."

Fünf Fragen an Innsbrucker Politikwissenschafter Fritz Plasser: Welche Veränderungen nehmen Sie seit der Nationalratswahl wahr? Deutliche Veränderungen. Nach den Jahren des Misstrauens und des Stillstands hat das politische System wieder an Fahrt aufgenommen. Das heißt jetzt nicht, dass man inhaltlich mit der Regierung zufrieden sein muss, aber es wird wieder regiert.

Deutliche Veränderungen. Nach den Jahren des Misstrauens und des Stillstands hat das politische System wieder an Fahrt aufgenommen. Das heißt jetzt nicht, dass man inhaltlich mit der Regierung zufrieden sein muss, aber es wird wieder regiert. „Hauptsache, es wird regiert" als Erfolgsrezept? Erlauben Sie mir eine Metapher: Die Vorgängerregierungen erinnerten an einen vollbesetzten Zug, der im Bahnhof steht. Die Insassen wurden immer ungeduldiger. Jetzt ist der Zug wieder in Bewegung, auch wenn das Ziel des Zugs nicht klar ist, sind die Reisenden erleichtert. Es geht voran.

Erlauben Sie mir eine Metapher: Die Vorgängerregierungen erinnerten an einen vollbesetzten Zug, der im Bahnhof steht. Die Insassen wurden immer ungeduldiger. Jetzt ist der Zug wieder in Bewegung, auch wenn das Ziel des Zugs nicht klar ist, sind die Reisenden erleichtert. Es geht voran. Zugleich erkennt man eine zunehmende Polarisierung in der Gesellschaft. Für die Bundesregierung ist diese Polarisierung noch nicht problematisch. Die ÖVP liegt konstant zwischen 32 und 34 Prozent, die FPÖ zwar mit leichten Verlusten gegenüber der Nationalratswahl, aber immer noch stabil zwischen 22 und 24 Prozent.

Für die Bundesregierung ist diese Polarisierung noch nicht problematisch. Die ÖVP liegt konstant zwischen 32 und 34 Prozent, die FPÖ zwar mit leichten Verlusten gegenüber der Nationalratswahl, aber immer noch stabil zwischen 22 und 24 Prozent. Erkennen Sie einen Umbau der Republik? Schon bei der Präsentation des Regierungsprogramms war klar: Da ist keine Reparaturregierung am Werk, sondern eine, die echte Veränderungen will. Die Veränderung der politischen Architektur sehe ich aber nicht im Sinne eines Umbaus des demokratischen Systems.

Schon bei der Präsentation des Regierungsprogramms war klar: Da ist keine Reparaturregierung am Werk, sondern eine, die echte Veränderungen will. Die Veränderung der politischen Architektur sehe ich aber nicht im Sinne eines Umbaus des demokratischen Systems. Der Zustand der Opposition dürfte der Regierung wohl in die Hände spielen? Absolut. Mehr kann sich eine Regierung nicht wünschen.



Das Interview führte Michael Sprenger





Im Nachhinein betrachtet kam der neuen Regierung das jahrelang vorgetragene mediale Lamento zupass: „Die große Koalition hat abgewirtschaftet. Es herrschen gegenseitige Blockade und Streit." ÖVP und FPÖ haben als wirksames Instrument die „Message Control" perfekt umgesetzt. Sie bestimmen die Nachrichtenlage. Sie verkünden die Botschaften, wenn sie es für richtig empfinden, lassen sich von außen keine Stellungnahmen abringen. Dieses Instrument funktioniert, weil sich noch alle Akteure daran halten oder halten müssen. So etwas nennt man Disziplin oder Gehorsam, will man es negativer formulieren. Damit wird zweierlei erreicht: Die Regierung bestimmt die Themensetzung, und sie verhindert bereits in Ansätzen jeglichen Kontrollverlust. Zu alledem profitiert sie von einer guten Wirtschaftslage und dem immer noch vorherrschenden rechten Kernthema der Flüchtlingssituation.

Dies, gepaart mit einer kaum vorhandenen Opposition, sorgt für eine zufriedene Grundstimmung auf der Regierungsbank. Der Großteil der Bevölkerung jedenfalls sieht keinen Grund, keine Notwendigkeit für Veränderung. Ein Jahr nach dem Wahltag vom 15. Oktober liegen die Regierungsparteien in der Wählergunst quasi unverändert stabil.

Von den Oppositionspartien dürften derzeit am ehesten die NEOS mit signifikanten Zugewinnen rechnen. Die vor einem Jahr aus dem Nationalrat geflogenen Grünen haben zumindest die Chance, wieder in das Parlament einzuziehen. Die Liste Pilz hingegen würde seit Monaten klar an der Vier-Prozent-Hürde scheitern. Eine wirklich ernsthafte Bestandsaufnahme ist allerdings erst Ende Mai möglich, wenn bei den Europawahlen der erste bundesweite Stimmungstest seit der Nationalratswahl erfolgt.