Kickl plant Agentur für Flüchtlingsbetreuung

Wien – Der freiheitliche Innenminister Herbert Kickl will die Betreuung von Geflüchteten verstaatlichen. Er kündigte die Gründung einer „Bundesagentur für Betreuungs- und Unterstützungsleistungen“ (BBU) an. Die Rechts- und die Rückkehrberatung sollen künftig „objektiv“ sein, sagte Kickl in oe24.tv.

Die geplante Agentur soll demnach die Betreuung von Asylwerbern übernehmen, während sie im Asylverfahren sind. So lange, bis sie in die Betreuung der Länder übergeben werden.

„Es wird eine ehrliche Beratung dahingehend geben, dass man vielen von Anfang an sagen muss: Es ist ein sinnloses Unterfangen, was du hier betreibst“, sagte Kickl. Die Asylwerber sollten zur Rückkehr aufgefordert werden, bevor sie überhaupt in ein Verfahren kommen. Auch Übersetzungs- und Dolmetschleistungen sollen von der neuen Agentur übernommen werden. Nichtregierungsorganisationen (NGOs) sollten „dieses Feld nicht mehr allein bearbeiten“. Und Kickl sagte weiter: „Ich will hier selbst kontrollieren.“

Das Vorhaben dürfte die Trennung von der Firma ORS bedeuten, welche die Geflüchteten derzeit in Einrichtungen des Bundes betreut. Im ORS reagierte man erschüttert auf Kickls Ankündigung. Man wolle die Sache jedoch nicht weiter kommentieren. Gegenüber der Tiroler Tageszeitung hieß es lediglich, es gebe noch einen aufrechten Vertrag mit dem Innenministerium. Diesen werde man professionell erfüllen. Die Caritas wollte sich auf TT-Anfrage nicht dazu äußern.

Das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl soll laut dem Innenminister weiter bestehen und Entscheidungen über Verfahren treffen. Verfahren und Betreuung seien dann aber enger verzahnt. Die Vorbereitungen für die neue Agentur laufen bereits. Den gesetzlichen Rahmen dafür will die Regierung im kommenden Jahr festlegen.

Die SPÖ-Integrationssprecherin Nurten Yilmaz sieht im Plan des Innenministers einen „weiteren Anschlag auf die Rechtsstaatlichkeit in unserem Land“. (sas, APA)