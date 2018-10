Nationalratspräsident Sobotka: „Das war unsere Revolution“

Von Serdar Sahin

Wien – Vor rund 100 Jahren wurde die Republik Österreich gegründet. Zu diesem Anlass hat ÖVP-Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka eine Ausstellung auf dem Wiener Heldenplatz eröffnet. Diese widmet sich den Schicksalstagen Ende Oktober und Anfang November, in denen nach dem Zusammenbruch der Monarchie die Weichen für eine demokratische Republik gestellt wurden.

„Dass dieser politische Wandel weitgehend unblutig erfolgte und wir heute in einer gefestigten parlamentarischen Demokratie leben können, dafür haben mutige und mit Weitblick und Verantwortungsgefühl handelnde Persönlichkeiten den Grundstein gelegt“, würdigte Sobotka die damaligen Akteure.

Beim anschließenden Gespräch mit Journalisten erklärte er, was ihn an dieser Zeit so fasziniert. „Es gab zuvor keinen Bruch wie diesen“, erklärte der ÖVP-Politiker. Dieser Bruch von der alten Ordnung zu einer neuen – nicht zu wissen, was kommt – sei geprägt gewesen von ungeheurer Not und großer Orientierungslosigkeit. „Wir können uns das heute nicht vorstellen. Ich sehe keine Analogie in der Geschichte. Das war unsere Revolution.“

Sobotka sprach auch über aktuelle Herausforderungen für die Demokratie. Die größte ist für ihn die Digitalisierung. Bedenklich findet er die Filterblasen in sozialen Netzwerken. „Es wird enorm schwierig sein, zu guter und unterschiedlicher Information zu kommen.“ Rhetorisch fragt er: „Was heißt es für eine Demokratie, die nicht aus mehreren Informationen wählt?“

Sobotka ist überzeugt davon, dass es einen Grundkonsens in Österreich gibt. Deshalb habe er auch keine Angst vor nationalistischen Tendenzen. Vom restlichen Europa könne er das nicht behaupten. Dennoch: „Unsere Heimat ist Europa.“