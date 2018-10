„Es ist gelungen“: Schwarz-Blau beschließt umstrittene Kassenreform

Wien – Der Ministerrat hat am Mittwoch die umstrittene Sozialversicherungs-Reform beschlossen. „Es ist gelungen“, frohlockte Gesundheitsministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ). Die Regierung verteidigte die Reform auch einmal mehr gegen die vielfältige Kritik – die Diskussion darüber, ob man tatsächlich eine Milliarde einsparen kann, bewertete Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) als „Versuch eines gewissen Ablenkungsmanövers“.

Die Sozialversicherungsreform sei eines der zentralen Projekte der Regierung, betonte Kurz im Pressefoyer, das diesmal ausnahmsweise vor der Regierungssitzung stattfand. Man habe nach der Begutachtung rund 40 Konkretisierungen vorgenommen, beim Ziel aber sei man „hartnäckig“ geblieben. In den vergangenen Wochen habe es viel „Angst- und Panikmache“ gegeben – nämlich „Falschbehauptungen“, dass Krankenhäuser geschlossen oder Leistungen für Patienten gekürzt würden.

Die Kritik werde auch nach den jüngsten Änderungen nicht verstummen, glaubt der Kanzler, „weil es Funktionäre gibt, die ihre Machtposition verlieren und die unglücklich darüber sind“. Man fühle sich aber der Bevölkerung verpflichtet „und nicht einigen wenigen Generaldirektoren“.

Kurz lässt Rechnungshof-Kritik abprallen

Freilich gab es auch harsche Kritik von unverdächtiger Seite: So hatte etwa Rechnungshof-Präsidentin Margit Kraker bemängelt, dass der Nachweis zum Einsparen der von der Regierung behaupteten Milliarde fehle. „Wir haben alles, was in unserer Macht steht möglich gemacht, damit das funktionieren kann“, versicherte Kurz. Es gehe um ein Bündel an Maßnahmen über mehrere Jahre, und es sei auch stets ein Zusammenwirken mit der Selbstverwaltung – „zumindest solange es die Selbstverwaltung gibt“, fügte der Kanzler hinzu.

Der entscheidende Punkt sei nicht, „ob es auf den Euro genau eine Milliarde ist“, sagte Kurz, sondern was mit dem Geld passiere. „Wenn es 900 Millionen werden, sind es noch immer 900 Millionen mehr als zuvor“. Ziel sei es, dass jeder eingesparte Euro den Patienten zugute komme.

Hartinger-Klein: Kein Verstoß gegen Verfassung

„Aus einer Verwaltungsmilliarde wollen wir in Zukunft eine Patientenmilliarde machen“, versprach auch Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) neuerlich. Die Zusammenlegung der Sozialversicherungen von 21 auf fünf sei ein „überfälliger und notwendiger Schritt“, die Reform bringe eine „Verschlankung des Systems“.

„Dass manche Funktionäre aufschreien und Angst haben, ihre Macht zu verlieren, ist verständlich“, aber eigentlich nicht im Sinne der Versicherten, meinte auch die zuständige Ministerin Hartinger-Klein. Befürchtungen, Teile der Reform könnten gegen die Verfassung verstoßen, widersprach sie: Alle Maßnahmen seien verfassungskonform – das hätten ihr Experten versichert.

Opposition ortet „Hokuspokus“ und „Wahnsinn“

Bei der anschließenden Debatte im Nationalrat waren die Fronten die bekannten: Die Opposition ließ unter Hinweis auf Expertenkritik kein gutes Haar an der Reform, während die Regierungsfraktionen versuchten, den Spieß umzudrehen und die Kritiker zu kritisieren.

SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner sagte, dass die Reform die Situation der Menschen nicht verbessere. Ihr Ergebnis werde nicht sein, dass der burgenländische Bauarbeiter die gleichen Leistungen bekommt wie die Politiker im Parlament – oder dass die Leistungen für alle Menschen besser, die Probleme etwa der Wartezeiten geringer werden oder mehr Prävention geboten wird.

Viel angriffiger war NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger: Die Behauptung, dass die Reform eine Milliarde bringe, sei „Hokuspokus“. Die Regierung habe wieder nur „Verpackung und Schleifchen“ in den Vordergrund gestellt und „den Menschen Sand in die Augen gestreut“. Scharf kritisierte sie auch, dass die FPÖ „den Rechnungshof diffamiert“, weil dieser die Einsparungen bezweifelte: Solche Angriffe auf Institutionen der Republik „lassen wir nicht durchgehen“.

Die Liste Pilz-Abgeordneten Daniela Holzinger kritisierte, dass eine solche Reform „im stillen Kämmerlein alleine im Ministerium erarbeitet wurde“. Weder die Krankenkassen-Beschäftigten, noch die Wissenschafter seien einbezogen worden - sodass sich jetzt die Experten an die Opposition wenden würden mit der Bitte, „diesen Wahnsinn zu stoppen“.

Auch Kinderbetreuungsausbau fixiert

Auch die 15a-Vereinbarung zum Ausbau der Kinderbetreuung passierte am Mittwoch den Ministerrat. Kurz zeigte sich im Pressefoyer darüber erfreut, dass es mehr Geld für die Kleinen geben werde und das Kopftuchverbot für Kinder komme.

„Alle die sagten, es gibt weniger, müssen zugestehen, dass diese Regierung mehr Geld für Kinder möglich macht.“ Der Bund hatte ursprünglich vorgeschlagen, den Ländern künftig 110 Mio. Euro pro Jahr zur Verfügung zu stellen. Nach scharfer Kritik auch aus ÖVP-geführten Ländern fließen nun weiterhin die 142,5 Mio. Euro pro Jahr. Die Länder zahlen mit 38 Mio. Euro um 10 Mio. mehr als bisher. Insgesamt werden 180 Mio. Euro in das Betreuungsangebot investiert.

In der neuen 15a-Vereinbarung werden die bisherigen drei Vereinbarungen zusammengeführt. Es gibt dabei einen Fokus auf den Ausbau für die Unter-Dreijährigen, außerdem das Ziel der Flexibilisierung und Erweiterung der Öffnungszeiten sowie die Einführung eines Kopftuchverbots für Kinder und die verbindliche Vermittlung der Grundwerte, erklärte Kurz weiter.

Auf die Frage, ob das Kopftuch als nächstes auch an Volksschulen verboten werden soll, verwies Kurz auf das generelle Ziel, dass Frauen in Österreich nicht zur Verhüllung gezwungen werden dürfen. Strache meinte, man werde schauen, auf welcher Ebene man etwas zustande bringt und ob eine Verfassungsmehrheit möglich ist. (TT.com, APA)