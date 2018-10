Facebook für Fahndungen und Vermisstensuche

Innsbruck, Berlin – Die sozialen Netzwerke werden von der Polizei genützt, aber man setzt im Ländervergleich auf verschiedene Kanäle. Twitter spielt in der Social-Media-Strategie der Polizei in Deutschland eine Schlüsselrolle. Die Polizei ist besonders in Großstädten wie Berlin rund um die Uhr auf Twitter aktiv. Beinahe im Stundentakt gibt es Tweets über Überfälle, Fahndungen oder Großdemos.

Auch die Tiroler Polizei twittert, aber nur in Ausnahmefällen. „Wir nutzen diesen Kanal nur für Großereignisse, wie den G7-Gipfel oder die Rad-WM. Dazwischen legen wir den Kanal auch immer wieder still“, erklärt Sabine Reinthaler von der Pressestelle der Tiroler Polizei. Weitaus präsenter ist man dagegen im viel beliebteren Facebook, denn „die Reichweite von Twitter mit rund 150.000 Nutzern im Gegensatz zu 2,7 Millionen täglichen Facebook­nutzern in Österreich ist nicht berauschend“, so Reinthaler. Daher ist die Tiroler Polizei „auf Facebook sehr wohl vertreten und auch sehr aktiv. Uns folgen über 17.000 User. Wir nutzen das Medium z. B. für Fahndungen, Vermisstensuchen, Präventionstipps und dergleichen. Aber auch bei Großereignissen informieren wir über Facebook, wie z. B. über die Geiselnahme in Erpfendorf.“

Eine „Rund-um-die-Uhr-Betreuung“ in den sozialen Medien für Chronikales sei dennoch nicht möglich. „Dafür fehlt uns schlicht die Zeit und das Personal. Es reicht schließlich ja nicht, die Infos ins Netz zu stellen, sondern es braucht ja auch eine Betreuung, denn Hass-Postings müssen sofort gelöscht und Fragen beantwortet werden“, sagt Reinthaler. (wa)