Tiroler Polizei: Viele Bewerber, schlechte Tests

Von Brigitte Warenski

Innsbruck, Wien — Auf über 50 Sport- und Großveranstaltungen hat das Innenministerium heuer aktiv nach neuen Interessenten für den Polizeidienst gesucht. Bisher haben sich österreichweit laut Innenministerium 6000 Bewerber gemeldet, während es im gesamten Jahr 2017 nur 5800 gewesen seien.

Auch in Tirol ist die seit April 2018 laufende Rekrutierungskampagne erfolgreich. „Wir haben heuer bisher 683 Bewerber", zeigt sich Tirols Polizeidirektor Helmut Tomac erfreut. 111 Polizisten wurden bereits aufgenommen, im Dezember sollen laut Tomac weitere 50 folgen, die dann mit den zwei Grundausbildungsjahren starten. Fix ist auch, wie viele Frauen und Männer im kommenden Jahr in den Tiroler Polizeidienst treten können. „Wir haben 196 Planstellen zur Verfügung", sagt Tomac. Jüngste Diskussionen und Kritik, dass das Niveau der Bewerber sinke, will Tomac nicht gelten lassen. „Durch das Aufnahmeverfahren wird die entsprechende Qualität der Bewerber gesichert." Im österreichweiten Vergleich zeigt sich, dass die aufgenommenen Kandidaten aus Oberösterreich beim Aufnahmetest mit einer durchschnittlichen Punktezahl von 606,2 am schlechtesten abschnitten, gefolgt von den Tiroler Kandidaten mit einer Punktezahl von 632,8.

Für Franz Übergänger, Leiter der Personalabteilung der Tiroler Polizei, hat das Ranking keine große Aussagekraft. „Man kann vom angeführten Punktedurchschnitt keine direkten Rückschlüsse auf das Niveau und die Qualität der Polizeischüler in Tirol ziehen." Aufgrund der sehr guten Wirtschaftslage in Tirol stehe die Polizei bei der Suche nach Bewerbern „in Konkurrenz zu anderen attraktiven Arbeitgebern". Dazu komme, dass in Tirol in den vergangenen drei Jahren „mit 500 Polizisten eine sehr große Anzahl an Bediensteten neu aufgenommen wurde.

Im Vergleich dazu waren die Aufnahmezahlen in anderen — auch zum Teil größeren — Bundesländern geringer als in Tirol. Und kurz gesagt können wir in Tirol für eine hohe Anzahl an möglichen und notwendigen Aufnahmen nur aus einer im Verhältnis zu anderen Bundesländern leider geringeren Anzahl an Bewerbungen schöpfen", sagt Übergänger.