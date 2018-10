Weiter Aufregung um Gemälde

Wien – Ein Bild, das der neue SPÖ-Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda als Fotohintergrund in die Parteizentrale stellen ließ, sorgt für Aufregung. Das Bild wurde 2014 um knapp 19.000 Euro vom Wiener Belvedere angekauft und dem Bundeskanzleramt 2016 als Leihgabe überlassen. Ob es danach auf einem korrekten und legalen Weg bei der SPÖ landete, darüber gehen die Angaben noch auseinander. Zur Orientierung: Drozda war damals der für die Kultur zuständige Kanzleramtsminister.

In dem der APA vorliegenden Vertrag für die Leihgabe des Belvedere steht, eine Standortänderung müsse gemeldet und genehmigt werden. Der Ausstellungsort sei das Bundeskanzleramt und dieser dürfe nur dann verändert werden, wenn das Belvedere dieser Änderung im Vorhinein schriftlich zugestimmt hat.

Die SPÖ betont, dass mit dem Belvedere vereinbart war, dass Drozda das Gemälde vom Kanzleramt in die Räumlichkeiten des Parlamentsklubs mitnehmen könne. Es habe sich dabei um keine Nacht-und-Nebel-Aktion gehandelt, das Bild sei nach Drozdas Ausscheiden aus dem Ministerjob von der Parlamentsspedition in sein Büro im Klub befördert worden.

Dem inzwischen von der ÖVP geführten Bundeskanzleramt ist solch ein Vertrag nicht bekannt. Deshalb fordert die Volkspartei von Drozda, die Vereinbarung für die Standortänderung des vom Belvedere geliehenen Bildes vorzulegen. Der Vertrag über die Leihgabe an Drozda verlange eine schriftliche Genehmigung und diese existiere laut Bundeskanzleramt nicht, kritisiert ÖVP-Generalsekretär Karl Nehammer. Er pocht auf Aufklärung und Transparenz durch SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner und Drozda in der Causa. Außerdem sei auf Pressefotos ersichtlich, dass das 19.000-Euro-Werk einfach auf den Boden gestellt worden sei, moniert Nehammer. Zuvor hatte auch FPÖ-Generalsekretär Harald Vilimsky Aufklärung in der Sache gefordert.

Der Rechnungshof beklagte bereits vor Jahren, dass bei solchen Verleihungen immer wieder Kunstwerke verschwinden. (APA, sas)