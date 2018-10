Österreich schert aus: Regierung lehnt UN-Migrationspakt ab

Von Michael Sprenger

Wien – Österreich schert aus. Heute wird der Ministerrat sein Nein zum UNO-Migrationspaket besiegeln. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) wusste bei diesem Thema um die Gefahr für die Zukunft der Koalition mit der FPÖ. Denn die Freiheitlichen haben von Anfang an klargemacht, dass sie diesen Pakt nicht mittragen werden.

Kurz hoffte zwar, gemeinsam mit der Schweiz und anderen kritischen Ländern in Europa, einen Gleichklang gegen den Migrationspakt zu erwirken, wollte er doch verhindern, dass Österreich in einem Atemzug mit US-Präsident Donald Trump und Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban genannt wird, die den Pakt bereits abgelehnt haben. Doch nach dem Ja zum Pakt durch den Schweizer Bundesrat, bleibt ihm aus seiner Sicht nichts anderes übrig, als alleine auszuscheren.

Die FPÖ zeigt sich über das Einlenken der ÖVP erfreut – und sieht die Regierung jetzt in einer Avantgardeposition. „Österreich übernimmt hier eine selbstbewusste und selbstbestimmte Vorreiterrolle in Europa. Wer nach Österreich kommt, bestimmen auch künftig wir Österreicher. Dafür steht die FPÖ in der Bundesregierung“, erklärte FPÖ-Chef und Vizekanzler Heinz-Christian Strache. Er begründet das Nein mit der Souveränität des Landes. „Österreich muss in der Migrationsfrage souverän und selbstbestimmt bleiben. Deshalb lehnen wir Freiheitliche den UN-Migrationspakt ab, und Österreich wird nicht in diesen Vertrag einsteigen.“

Das Souveränitätsargument war letzten Endes auch für Kurz ausschlaggebend. „Wir sehen einige Punkte des Migrationspaktes sehr kritisch, etwa die Vermischung der Suche nach Schutz mit Arbeitsmigration. Hier legen wir auch künftig Wert auf eine klare Trennung. Österreich wird daher dem Pakt nicht beitreten und somit eine mögliche, künftige Bindung durch Völkergewohnheitsrecht verhindern. Damit stellen wir sicher, dass Österreich auch in Zukunft selbst entscheidet, wer zuwandern darf und wer nicht.“

Der UN-Vertrag gilt als erstes internationales Dokument zum Umgang mit weltweiten Migrationsbewegungen und soll neue Perspektiven für legale Einwanderung eröffnen. Er ist aber, wie in der Präambel festgehalten, rechtlich nicht bindend.

Der Pakt soll bei einem Treffen in Marrakesch im Dezember formal angenommen werden.

Zu den Maßnahmen in dem UNO-Pakt zählt unter anderem, dass die Daten von Migranten erfasst werden. Die UNO-Staaten verpflichteten sich zudem, gegen Diskriminierung von Zuwanderern zu kämpfen und sich insbesondere um die Lage von Frauen und Kindern zu kümmern. Überdies soll der Zugang zu den sozialen Sicherungssystemen ermöglicht werden.

Nach aktuellen Schätzungen sind derzeit 250 Millionen Menschen auf der Suche nach einem neuen Zuhause.