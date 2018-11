Zwentendorf-Volksabstimmung: Und das Licht ging trotzdem nicht aus

Wien – Vor 40 Jahren, am Abend des 5. November 1978, blickte die Republik gespannt auf die Fernsehgeräte. Erstmals in der Geschichte des Landes wurde eine Volksabstimmung durchgeführt. Monatelang wurde zuvor von Gegnern und Befürwortern ein erbitterter Kampf um die friedliche Nutzung der Atomkraft geführt. Auf beiden Seiten wurden Ängste geschürt. Geht Österreich ohne Inbetriebnahme des AKW Zwentendorf das Licht aus, verstrahlt das Land, wenn das Kraftwerk ans Netz geht?

Mit einer hauchdünnen Mehrheit von 50,5 Prozent stimmten die Österreicher gegen das AKW Zwentendorf. Politisch war dies die erste große Niederlage für den legendären Bundeskanzler Bruno Kreisky. Politisch geerbt hatte der Sozialdemokrat das Nuklearprogramm von der ÖVP-Alleinregierung. 1969 wurde von der Regierung Josef Klaus das „Strahlenschutzgesetz“ beschlossen. Im März 1972 wurde der Bau des Kernkraftwerkes in Zwentendorf genehmigt. Ein zweites AKW im oberösterreichischen St. Pantaleon war in Planung. Das 1978 fertiggestellte AKW Zwentendorf kostete sieben Mrd. Schilling – doch es ging nie in Betrieb.

Die Zivilgesellschaft formierte sich. Aus den Protestmärschen sollten die Grünen hervorgehen: Eine der schärfsten Kritikerinnen des AKW war Freda Meissner-Blau, die acht Jahre später die erste Klubchefin der Grünen im Parlament wurde.

Der „Sonnenkanzler“ hatte mit dem Protest seine liebe Not. Trotzdem machte er den Weg frei für ein Referendum, obwohl die damals mit absoluter Mehrheit regierende SPÖ die Inbetriebnahme des AKW im Alleingang hätte beschließen können. Einerseits wollte Bruno Kreisky mit einem positiven Ausgang die Entscheidung auf eine möglichst breite Basis stellen, andererseits wollte er die Diskussion vor der Nationalratswahl vom Tisch haben. Am Höhepunkt seiner Popularität verknüpfte Kreisky wenige Tage vor der Abstimmung sogar seine persönliche Zukunft mit dem Ausgang des Plebiszits. Ein taktischer Fehler. Denn plötzlich glaubten die AKW-Befürworter in den Reihen der ÖVP, dem Kanzler eine Niederlage zufügen zu können.

Als das Abstimmungsergebnis vorlag, sprach Kreisky von einer „persönlichen Niederlage“, die Parteigremien konnten den Kanzler aber zum Weitermachen überreden und er blieb im Amt. „Kann ich mich auch nicht aufhängen, hab’ ich gesagt. Dann gibt’s halt ein Kraftwerk nicht“, erklärte er seinen „Rücktritt vom Rücktritt“.

Wer nun geglaubt hatte, dass die Volksabstimmung den Untergang der absoluten Macht der SPÖ bringen würde, wurde knapp sieben Monate später bitter enttäuscht – bei der Nationalratswahl 1979 schaffte die SPÖ zum dritten Mal hintereinander die absolute Mehrheit. Doch nicht nur das: Die SPÖ erreichte sogar mit 51 Prozent ihr historisch bestes Ergebnis.

Wenige Monate vor der Wahl beschloss der Nationalrat mit dem „Atomsperrgesetz“ ein Verbot der Stromerzeugung aus Kernenergie. 40 Jahre später würde sich – nicht einmal leise – irgendeine der Parlamentsparteien für die Atomenergie aussprechen. (misp)