100 Jahre KPÖ: Jahrelang am Gängelband von Moskau

Von Michael Sprenger

Wien – Wenige Tage vor der Ausrufung der Republik gründete sich am 3. November 1918 in Wien die Kommunistische Partei Deutsch-Österreichs. Die KPÖ ist eine der ältesten kommunistischen Parteien der Welt.

Beeinflusst von der russischen Revolution kam es am 12. November 1918 zur ersten politischen Aktion der erst wenige Tage alten Partei. Während der Massenkundgebung auf der Wiener Ringstraße aus Anlass der Ausrufung der Republik entrollten Kommunisten auf der Parlamentsrampe ein Transparent mit der Losung „Hoch die sozialistische Republik!“.

Bei den ersten Wahlen in der Ersten Republik konnte die KPÖ nicht zuletzt aufgrund fraktioneller Machtkämpfe kaum Erfolge feiern. Im Zuge des aufkeimenden Faschismus erlangte sie wieder an Bedeutung, beteiligte sich auch an der Seite der Sozialdemokraten an den Februarkämpfen des Jahres 1934.

Unter Engelbert Dollfuß verboten, wirkte die KPÖ in der Illegalität weiter und hatte später im Widerstand gegen das Naziregime eine wichtige Rolle inne.

Bei den ersten freien Nationalratswahlen nach dem Zweiten Weltkrieg erreichte die KPÖ 5,4 Prozent – und wurde Teil der Konzentrationsregierung. Sie stellte mit Ernst Fischer den Unterrichtsminister auf.

Durch ihre ausgeprägte Moskautreue verlor die KPÖ in Österreich immer mehr an Bedeutung. Ernst Fischer wurde aus der Partei ausgeschlossen, weil er etwa den Einmarsch der Warschauer-Pakt-Staaten 1968 in der Tschechoslowakei kritisierte.

Heute spielt die KPÖ nur noch in der Steiermark eine politisch relevante Rolle, wo sie in einigen Gemeinden und im Landtag vertreten ist.