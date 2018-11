Hofer hat mit FPÖ-Video „keine Freude“, Kritik aus ÖVP

Wien – Das von der FPÖ am Dienstag publizierte Video über die neue E-Card, das rassistische Klischees bedient, stößt beim stellvertretenden Bundesparteichef Norbert Hofer auf Kritik. Er habe damit „keine Freude“ und dafür gesorgt, dass es rasch vom Netz genommen wird, erklärte der Infrastrukturminister am Mittwoch vor dem Ministerrat.

Hofer erklärte, am späten Nachmittag von dem Video erfahren zu haben und seinen Beitrag dazu geleistet zu haben, dass es so schnell wie möglich wieder gelöscht wird: „Wer mich kennt, weiß, dass ich mit solchen Aktionen keine Freude habe.“ Dass es immer wieder die FPÖ sei, die mit derartigen Aktionen auffalle - und dies ausgerechnet am Tag des Gipfels gegen Hass im Netz, ließ Hofer nicht gelten und meinte: „Auch bei anderen Parteien passieren Fehler“, und verwies auf die SPÖ und die Causa Tal Silberstein. Angesprochen auf die Aussage von FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker, wonach vor allem Ausländer die E-Card missbrauchen würden, erklärte Hofer, dass es Missbrauch gebe.

Auch Justizminister Josef Moser (ÖVP) lehnt das Video als „inakzeptabel“ ab. „Egal von wem es kommt, das ist abzulehnen“, so Moser. „Ich lehne solche Themen massiv ab“, das betonten auch Finanzminister Hartwig Löger und Medienminister Gernot Blümel (beide ÖVP) und distanzierten sich davon.

„Pech gehabt Ali“

Die FPÖ hatte das Video am Dienstag während des Gipfels gegen Hass im Netz hochgeladen. Der Missbrauch der E-Card wird darin durch eine Comicfigur namens Ali veranschaulicht, die einen Fes als Kopfbedeckung trägt.

In dem Video will sich „Ali“, der hämisch lachend eine Arztpraxis betritt, mit der E-Card seines Cousins Mustafa „die Zähne auf Vordermann bringen lassen“, wie es heißt. Er scheitert aber, weil die E-Card künftig mit Foto ausgestattet ist.

„Pech gehabt Ali. Es heißt nun: Sozialmissbrauch ade“, lautet der Kommentar der FPÖ in dem Video. Anschließend wird Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) eingeblendet, die für die Einführung des Fotos auf der E-Card wirbt. Die FPÖ hat das Video am Dienstag nach massiver Kritik vom Netz genommen.

NEOS schalten Staatsanwaltschaft ein

Das Video zog eine parlamentarische Anfrage sowie eine Sachverhaltsdarstellung der Opposition nach sich. Die NEOS wandten sich wegen des Verdachts der Verhetzung an die Staatsanwaltschaft Wien, die Liste Pilz wollte in einer Anfrage an Hartinger-Klein über deren Involvierung in das Video Auskunft. (TT.com, APA)