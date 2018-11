Neu und Alt unter einem Hut

Carmen Baumgartner-Pötz

Wien – An der Decke historischer Stuck und ein Mid-Century-Luster, in der Besprechungsecke ein Sofa von Westwing mit Polstern aus der H&M-Home-Kollektion: Dass Bettina Rausch Altbewährtes mit der Moderne verbinden will und dafür ein Händchen hat, erkennt man auch an der Einrichtung ihres Büros im Springer-Schlössl im 12. Wiener Bezirk.

Die 38-Jährige ist seit einem halben Jahr Präsidentin der Politischen Akademie, wo Weiterbildungsangebote für den schwarz-türkisen Nachwuchs entstehen und abseits der schnellen Tagespolitik auch Platz für politisches Philosophieren bleiben soll. Und für Bildungsreisen: Anfang dieser Woche ging es für die PolAk-Präsidentin, gemeinsam mit dem Alois-­Mock-Institut, für zwei Tage nach Belgrad „hinter die Kulissen blicken und Kontakte pflegen“, wie Rausch es nennt. Schon seit längerer Zeit gibt es internationale Austauschprogramme zwischen Jungpolitikern. Auf dem Plan stand auch ein Treffen mit Europaministerin Jadranka Joksimovic. Was Österreich von Serbien lernen kann? Rausch überlegt nicht lange: „Vielleicht bin ich voreingenommen, aber ich finde: den Willen zu echter Veränderung. Die Regierung hat unpopuläre Maßnahmen durchgezogen und Präsident Aleksandar Vucic genießt trotzdem hohe Zustimmung. Und da es ein bisschen weniger Regulierung gibt, ist es dort z. B. einfacher, ein Geschäft zu eröffnen“, erzählt Rausch von ihren Eindrücken.

Die Niederösterreicherin gilt als enge Vertraute von Parteichef und Bundeskanzler Sebastian Kurz, der ihr „großartiges politisches Gespür“ attestiert. Rausch war bereits Landesobfrau der Jungen ÖVP Niederösterreich, Bundesrätin und Landtagsabgeordnete.

Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist der Mutter einer kleinen Tochter auch aufgrund persönlicher Betroffenheit ein Anliegen, das sie im Sinne ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verfolgt: Besprechungstermine um 17 Uhr gibt es etwa nicht, die Arbeitszeit kann – gerade bei Teilzeitkräften – flexibel gestaltet und geblockt werden. Diese Woche hat sie zum JVP-Superwomenday in die PolAk „Best-practice-Beispiele“, also prominente ÖVP-Politikerinnen, eingeladen. Frei nach dem Motto „Frauen sichtbar machen und darüber reden“. Dass es für Abgeordnete keinerlei Mutterschutz/Karenzregelungen gibt, ist ein Umstand, über den derzeit Juristen grübeln – bisher galt eine Auszeit als nicht vereinbar mit dem freien Mandat. Rausch, die in ihrer Zeit als Landtagsabgeordnete schwanger wurde, sieht Handlungsbedarf: „Es muss zumindest eine freiwillige Möglichkeit der Karenz geben. Ich will nicht, dass Frauen von der Bildfläche verschwinden.“

Wie will Rausch die Parteiakademie in die Zukunft führen, den Spagat zwischen ÖVP-Alt und -Neu schaffen? Die Niederösterreicherin hält es mit einem Zitat von Benediktinerpater Anselm Grün: „Nur wer seine Wurzeln kennt, kann wachsen.“ Oder wie Rausch es formuliert: „Man muss das Beste aus zwei Welten vereinen.“