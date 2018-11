Wir brauchen einander

Von Johannes Huber

Die 8.822.267 Frauen, Männer und Kinder, die mit 1. Jänner 2018 in Österreich lebten, bilden eine Solidargemeinschaft. Ob sie wollen oder nicht, ob sie viel oder wenig haben. Praktisch jede Person zahlt zumindest ein bisschen etwas ein, und sei es nur die Umsatzsteuer, die bei einem kleinen Einkauf in einem Supermarkt anfällt. Auf der anderen Seite profitieren alle von den Leistungen, die die Gemeinschaft garantiert, von den Schulen bis zur Verkehrsinfrastruktur, von der Pflege über die Gesundheitsversorgung bis zur Sicherheit. Also wird man gut aufeinander achtgeben. Finanziell gesehen wird man zum Beispiel niemandem extra wehtun, nur weil er Fremder ist und man dabei einen gewissen Masochismus befriedigen kann. So einfach sollte das sein.

In den vergangenen Jahren hat sich ein Zugang verfestigt, den ÖVP-Chef Sebastian Kurz auf dem Weg ins Kanzleramt mit den Worten zusammengefasst hat, dass „man zuerst einzahlen muss, bevor man etwas herausbekommt“. Das klingt logisch. Ist es aber auch so vernünftig? Nein. Doch dazu später.

Zunächst noch einmal zurück zum Anfang dieser Geschichte: Alle Menschen, die sich legal in Österreich aufhalten, bilden trotz unterschiedlicher Rechte und Ansprüche, die mit ihrer Staatsbürgerschaft einhergehen, die Solidargemeinschaft: Jeder zahlt ein, so viel er kann. Viele bekommen heraus, so viel sie brauchen. Oberstes Ziel der Politik sollte es daher konsequenterweise sein, dazu beizutragen, dass jeder möglichst leistungsfähig sein kann.

Das geht jedoch nicht immer. Zum einen gibt es Schicksalsschläge, wie zum Beispiel eine schwere Erkrankung, oder die Notwendigkeit, sich zumindest vorübergehend um Angehörige zu kümmern. Zum anderen besteht jedes Leben aus Abschnitten, in denen man auf ganz bestimmte Errungenschaften angewiesen ist; Beispiele dafür sind das Bildungswesen für Jüngere und das Pensionssystem für ältere Generationen.

Vor allem im Zusammenhang mit Sozialleistungen kommt an dieser Stelle ganz gerne ein Einwand: Aber der Missbrauch! Einen solchen gibt es, keine Frage. Kontrollen sind daher unumgänglich. Sehr viel spricht jedoch dafür, sich wesentlich stärker auf das erwähnte Ermöglichen von individueller Leistungsfähigkeit zu konzentrieren. Missbrauch ist nicht so verbreitet, wie man vielleicht glauben könnte, oder er wird wirkungsvoll bekämpft. Fakt ist, dass er kaum ins Gewicht fällt.

Was diese Behauptung stützt? Erstens dies: Die Mindestsicherung gilt gemeinhin als die große Gelegenheit zum Sozialbetrug. Insgesamt hat sie im vergangenen Jahr aber 977,4 Millionen Euro gekostet. Das ist nicht nichts und doch vernichtend wenig: 0,9 Prozent der gesamten Sozialausgaben nämlich. Gut die Hälfte aller Sozialausgaben entfällt mit über 50 Milliarden Euro auf Pensionen; und sie kann man sich kaum erschwindeln.

Dagegen, dass Missbrauch die Regel ist, spricht im Übrigen, dass niemand gerne arm ist (und das ist man, wenn man durch die Mindestsicherung zum Beispiel als Single maximal 863,04 Euro im Monat zur Verfügung hat). Armut ist frustrierend. Regelmäßige Großbefragungen, die die Statistik Austria durchführt, zeigen, dass Leute mit wenig Geld signifikant unglücklicher sind. Im untersten Einkommensfünftel ist die Lebenszufriedenheit für mehr als 20 Prozent der Menschen gering, im obersten ist sie das nur für ein Fünftel davon. Sprich: Dass die, die wenig haben, gemütlich in der Hängematte liegen und sich dem Müßiggang ergeben, ist eine böse Unterstellung. Die Regel kann es nicht sein.

Das größte Armutsgefährdungsrisiko ist wiederum mit Langzeitarbeitslosigkeit verbunden. In diesem Fall liegt es bei sage und schreibe 80 Prozent. Das heißt, dass vier von fünf Personen, die mehr als zwölf Monate ohne Job sind, zu wenig Geld haben, um ein schönes Leben führen zu können. So ernüchternd ist das.

Also beschäftigen wir uns hier nicht länger mit dem Missbrauch. Leistungsfähigkeit ermöglichen ist zur Erhaltung der Solidargemeinschaft viel wichtiger. Gerade auch beim Flüchtling, bei dem mit einer besonderen Leidenschaft darüber diskutiert wird, ob er nicht etwas einzahlen sollte, ehe er überhaupt etwas herausbekommen darf. Schon allein der Gedanke ist absurd; damit wird extrem viel verbaut.

Die Privatwirtschaft, die nicht im Ruf steht, links zu sein, bestätigt das: Sie investiert in die Leute, bildet junge Asylwerber als Lehrlinge aus. Das macht zunächst einmal beträchtliche Summen aus. Längerfristig sollte sich das für ein Unternehmen jedoch rechnen: Irgendwann folgen Gesellen- und Meisterprüfung und dann steht ein wertvoller Facharbeiter da.

Die Politik könnte sich ein Beispiel daran nehmen. Sie ist jedoch weit davon entfernt: Auch nach schier endlos langen Asylverfahren zieht sie es vor, Abschiebungen durchzuziehen. Das ist schlecht; diese Glücksfälle wären nicht nur Vorbilder in Bezug auf die Integration, sondern vor allem auch Leistungsträger, die mit ihren Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen die gesamte Solidargemeinschaft stärken könnten.

Solche Leistungsträger sind bitter nötig. Abgesehen davon, dass Österreich ohne Migration schrumpfen würde, ist der Anteil der Personen, die alles in allem mehr einzahlen, als sie herausbekommen, bescheiden. Da sollte man sich nichts vormachen. Auch wenn man den genauen Prozentsatz nur erahnen kann: Offizielle Angaben gibt es nicht. Transparenz und Kostenwahrheit sind in diesem Land noch nie besonders hochgehalten worden. Wobei: Es spricht irgendwie auch für die Qualität der Solidargemeinschaft, dass sie nicht jedem Einzelnen vorrechnet, wie abhängig er von ihr ist; das bewahrt ihm eine gewisse Würde.

Schätzungen möglich sind zum Beispiel über die Einkommensteuer: Sie hat ein Aufkommen von rund 30 Milliarden Euro. Getragen wird diese Summe jedoch nur von verhältnismäßig wenigen. Mehr als die Hälfte kommt allein vom obersten Zehntel der Einkommensbezieher. Kein Wunder: Wer viel verdient, zahlt mehr: Bei Einkommensteilen ab 11.001 Euro handelt es sich um 25 Prozent, bei Teilen ab 18.001 Euro um 35 Prozent und so weiter und so fort.

Mehr als zwei Millionen Einkommensbezieher müssen in diesem System gar nichts zahlen. Das ist argumentierbar: Sie verdienen so wenig, dass man ihnen zumindest das lassen muss, was sie haben, soweit es nur irgendwie geht. Damit ist aber auch eine andere Seite verbunden: Sie tragen nichts zur Einkommensteuer bei und damit halt auch entsprechend wenig zu staatlichen Leistungen. Selbstverständlich werden ihnen solche Leistungen, wie das Pflegegeld, deswegen aber nicht vorenthalten. Warum auch? Das ist gelebte Solidargemeinschaft.

Auch in einem anderen Bereich, der sehr kostspielig ist, wird Umverteilung groß geschrieben, kann es also gar nicht genug Menschen geben, die ordentlich verdienen und einzahlen. Die Rede ist von den Pensionen. Es ist schließlich so: Sehr viele Menschen haben gefühlt ewig gearbeitet. Und zwar hart. Nicht wenige haben trotzdem keinen Pensionsanspruch zusammengebracht, der zum Leben reicht. Vernünftigerweise gibt es daher eine Ausgleichszulage, die aus den neuneinhalb Milliarden Euro finanziert wird, die allein heuer aus Steuermitteln in die gesetzliche Pensionsversicherung überwiesen werden.

In diesem Fall zeigt sich vielleicht am besten, wie wichtig es ist, die Solidargemeinschaft zu pflegen. Durch die Ausgleichszulage wird Tausenden Älteren aus einem sehr guten Grund mehr ausbezahlt, als sie eingezahlt haben. Sie würden ansonsten in bitterer Armut enden. Und zwar ganz besonders Frauen, die neben Kindererziehungszeiten allenfalls nur Teilzeit erwerbstätig sein konnten und daher überaus bescheidene Pensionsansprüche erworben haben.