Kogler jetzt grüner Bundessprecher: „Rudern statt sudern“ als neue Losung

Wien – Nach dem Wahldesaster vom Oktober des Vorjahres übernahm Werner Kogler interimistisch die am Boden liegende Partei. Mühsam richtete er sei wieder auf. Am Samstag wurde er zum Bundessprecher der Grünen gewählt. Ohne Gegenkandidat, aber eindeutig. Beim Bundeskongress in Wien gab es mit 203 von 205 gültigen Delegiertenstimmen eine einhellige Zustimmung für den bisher nur interimistischen Parteichef.

Bevor Kogler zu seiner einstündigen Rede ansetze, kam dem Innsbrucker Bürgermeister Georg Willi die Rolle des Einheizers zu. Die Grünen müssen unerschrocken, mit Zuversicht aber auch mit Augenzwinkern agieren, betonte Willi. „Heute geht‘s los, wir werden Wahlen gewinnen.“

Dann war Kogler dran. Und er hatte eine neue Losung auszugeben. „Rudern statt sudern!“

Das Jammer des letzten Jahres soll der Vergangenheit angehören. Mit Selbstironie über seinen Hang zu Zeitüberschreitungen mäanderte Kogler von Thema zu Thema, beklagte mangelnden journalistischen Zuspruch und schlug in rasant gesprochenen Schachtelsätzen einen Bogen von seiner Kindheit am Eisernen Vorhang zum heutigen Europa, vom Start der Ökobewegung zu den heutigen umweltpolitischen Herausforderungen und von der aktuellen Stärke der Rechtsparteien zur Notwendigkeit des Linksseins der Grünen.

Das Debakel bei der Nationalratswahl bezeichnete er als selbst verschuldeten „ziemlichen Potsch‘n“. Man könne diesem „Riesenmalheur“ als Katharsis aber auch Positives abgewinnen. Viele hätten erkannt, dass es die Grünen weiter brauche.

Heute verzeichne man Nettozuwächse an Parteimitgliedern. „Ich habe den Eindruck gehabt, wir könnten eigentlich drei grüne Parteien neu gründen“, meinte er.

Gerade Ökothemen zeigten, dass es die Grünen brauche, „weil es macht sonst niemand in dieser Konsequenz“.

Realpolitik könne man nur dann machen, wenn man auf einem festen Fundament stehe. Als Grüne müsse man „radikal und real“ agieren und als Bündnispartei auf Gewerkschaften, Religionsgemeinschaften und Zivilgesellschaft zugehen.

Vor allem an der Regierungspartei ÖVP rieb sich Kogler. Diese betreibe im Sozialen eine Umverteilung von unten nach oben. „Mittlerweile ist Blau rechtsextrem, und rechtspopulistisch ist mittlerweile schon türkis“, sagte er zur Schlagseite der Regierungsparteien. Es gehe darum, „die Heimat Europa zu schützen vor den Nationalisten und den Rechtsextremen“. In der EU laufe vieles schief, sie deshalb infrage zu stellen, sei aber falsch: „Ich will ja wegen Schwarz-Blau auch nicht Österreich abschaffen.“

Gewählt wurde auch ein neuer Parteivorstand mit Wiens Bundesrätin Ewa Dziedzic, Landtagsabgeordneten Lara Köck (Steiermark, als einzige schon bisher vertreten), Nina Tomaselli (Vorarlberg) und Stefan Kaineder (Oberösterreich) sowie der Salzburger Landesgeschäftsführer Rudi Hemetsberger. Regina Petrik, David Ellensohn, Alev Korun, Maria Buchmayr, Michel Reimon, Helga Krismer und Ingrid Felipe schieden aus dem Vorstand aus. (TT)