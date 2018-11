SPÖ wählt EU-Liste und hat ein wenig Basis-Troubles

Wien/Wels – Die SPÖ hat trotz Dissonanzen im Vorfeld die Kandidaten-Liste für die EU-Wahl mit sehr großer Mehrheit fixiert. Für mehr Ärger beim Parteitag in Wels sorgte das Parteistatut, das ja nach einem Mitglieder-Votum noch einmal geändert wurde und weniger Mitsprache für die Basis bringt als ursprünglich geplant.

Jugend-Antrag blieb knapp in der Minderheit

Das passt den Jugendorganisationen der Partei gar nicht. Geschlossen beantragten sie unter anderem, dass zumindest Koalitionspakte verpflichtend einer Abstimmung der Basis unterzogen werden. Ursprünglich war das ja auch so vorgesehen gewesen, doch wurde nach dem Abgang von Parteichef Christian Kern das Konzept wieder über den Haufen geworfen und die Mitglieder dürfen nur mitreden, wenn der Parteivorstand das verfügt. Beim Parteitag blieb der Jugend-Antrag nur recht knapp in der Minderheit.

Parteitage nur noch alle drei Jahre

Ebenfalls auf einiges Missfallen stieß, dass Parteitage in Zukunft nur noch alle drei Jahre statt alle zwei stattfinden werden. In Gefahr war eine Mehrheit für das Statut letztlich nicht. Zu den beschlossenen Änderungen gehört, dass Langzeit-Funktionäre auf Bundesebene nur noch dann antreten dürfen, wenn sie Zwei-Drittel-Zustimmung in den Gremien haben. Diese werden übrigens durch die Reform deutlich verkleinert. So wird die Parteichefin künftig nur noch sechs Stellvertreter haben, derzeit sind es gleich 17.

Angenommen wurden von den Delegierten auch die übrigen vom Vorstand unterstützten Anträge, wenngleich nicht alle ohne Murren. Der Wertekompass, der als Basis für künftige Koalitionsverhandlungen dienen soll, erhielt relativ viele Gegenstimmen. Der Grund: Der Parteijugend missfiel, dass eine Regierungszusammenarbeit mit den Freiheitlichen nicht mehr dezidiert ausgeschlossen wird.

EU-Wahl-Kandidaten erstaunlich einheitlich abgesegnet

Einigen Unfrieden hatte es im Vorfeld bezüglich der Zusammenstellung der EU-Wahl-Kandidatenliste gegeben. Denn die höchst erfolgreiche Kärntner Landespartei musste sich mit Landeshauptmann-Sohn Luca Kaiser mit einem unwählbaren Platz zufrieden gehen, woraufhin sein Vater sogar mit dem Rückzug aus dem Präsidium gedroht hatte. Die Unstimmigkeiten scheinen inzwischen ausgeräumt, mehr als 96 Prozent der Delegierten segneten die von Andreas Schieder angeführte Liste ab. Kaiser junior lobte in seiner Rede am Parteitag auch ausdrücklich die neue Parteiführung.

Auf Platz sechs sollte nach Wunsch der Kärntner Landespartei eigentlich der Sohn des Landeshauptmanns, Luca Kaiser, kandidieren. - APA/Barbara Gindl

Inhaltlich nimmt die SPÖ im Wahlkampf bekannte Positionen ein. Schieder, der just am Tag seiner Kür mit blauem Auge auf die Bühne musste, da er am Freitag gegen eine Tür geprallt war, legte in seiner Rede den Fokus auf ein soziales und geeintes Europa: „Wir müssen unseren Traum von Europa verteidigen und vor dem Irrweg des Nationalismus schützen.“ Und weiter: „Europa darf nicht Trump werden.“ Das soziale Europa dürfe keine inhaltslose Formel werden, forderte Schieder seine Partei zu Entschlossenheit auf und bat, die Beschäftigung mit sich selbst zu beenden.

Gerne beschäftigt sich die SPÖ derzeit mit der Regierung. In mehreren Reden wurden Kanzler Sebastian Kurz und Vizekanzler Heinz-Christian Strache gemeinsam mit Italiens Innenminister Matteo Salvini und Ungarns Premier Viktor Orban als Zerstörer der Europäischen Union gegeißelt. (APA)