Asyl-Quartier Drasenhofen: Jugendliche Flüchtlinge verlegt

Drasenhofen – Seit Wochenbeginn in einem Asyl-Quartier in Drasenhofen untergebrachte jugendliche Flüchtlinge sind am Freitagabend in andere Quartiere verlegt worden. Die etwa 15 Personen wurden nach Angaben der Bezirkshauptmannschaft Mistelbach mit Kleinbussen abtransportiert. Die Kinder- und Jugendanwaltschaft hatte die Unterkunft nach einem Lokalaugenschein als „nicht geeignet“ bezeichnet.

„Klar ist, dass eine derartige Situation nicht mehr vorkommen darf“, sagte indes Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) laut ORF Niederösterreich in Richtung Landesrat Gottfried Waldhäusl. Das freiheitliche Regierungsmitglied werde in der Regierungssitzung am Dienstag „eine ganz klare Erklärung dieser Situation abgeben müssen“.

Wohin die Jugendlichen übersiedelt sind, wurde nicht bekannt. Drasenhofens Bürgermeister Reinhard Künzl (ÖVP) zeigte sich zufrieden. Er freue sich über die Entscheidung, sagte der Ortschef am Abend.

Die Unterkunft hatte die Gemüter bewegt. Landesrat Gottfried Waldhäusl (FPÖ) hatte am Dienstag mitgeteilt, dass in ein bestehendes Quartier „unbegleitete minderjährige Flüchtlinge mit rechtskräftig negativem Asylbescheid“ und Personen einziehen würden, „die in anderen Unterkünften als notorische Unruhestifter aufgefallen sind“.

„Entsprechende Sicherheitsvorkehrungen“, die laut Waldhäusl „sowohl Bewohner als auch Anrainer schützen“ sollten, waren unter anderem ein Stacheldraht sowie Wachhunde.

Von Jugendanwaltschaft als „nicht geeignet“ befunden

Nach Überprüfung der Kinder- und Jugendanwaltschaft wurde das umstrittene Asyl-Quartier in Drasenhofen nun zuletzt „aus jugendrechtlicher Sicht im derzeitigen Zustand nicht geeignet“ befunden. In einer Aussendung von Freitagnachmittag hieß es: „Der Stacheldraht ist jedenfalls mit Jugendrechten nicht vereinbar und unverzüglich zu entfernen.“

„Auch Jugendliche im Asylverfahren und solche mit rechtskräftig negativem Asylbescheid haben – so wie alle anderen Jugendlichen – ein Recht auf adäquate jugendgerechte Betreuung, auch wenn ihnen Fehlverhalten vorgeworfen wird“, so die Leiterin, Gabriela Peterschofsky-Orange.

Vor allem der Stacheldrahtzaun sorgte für Kritik. - APA

Auf diese Empfehlungen der Kinder- und Jugendanwaltschaft reagierte am Freitagnachmittag Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP). Sie seien „umgehend umzusetzen“. Sie habe Landesrat Gottfried Waldhäusl (FPÖ) informiert und mit der Bezirkshauptfrau von Mistelbach, Gerlinde Draxler, gesprochen. Letztere werde „die entsprechenden Maßnahmen sofort einleiten“, so Mikl-Leitner.

Kritik von vielen Seiten

Im Vorfeld gab es hitzige Diskussionen. Kritik an den Gegebenheiten des Quartiers war von SPÖ NÖ Integrationssprecherin Kathrin Schindele und der asylkoordination österreich. Landesrat Gottfried Waldhäusl (FPÖ) hatte indes davon gesprochen, dass der Probebetrieb im Quartier „erfolgreich angelaufen“ sei. Für ihn sei es wichtig, Erfahrungswerte zu sammeln, betonte Waldhäusl. „Immerhin ist es erstmalig, dass eine derartige Unterkunft installiert worden ist. In drei bzw. sechs Monaten werden die Erfahrungen evaluiert.“ Erhöhte Sicherheitsvorkehrungen in Drasenhofen seien dazu gedacht, dass Konflikten der Asylwerber untereinander rascher begegnet werden könne.

Schindele hingegen unterstrich, dass sie die aktuelle Situation „mit Stacheldrahtzaun und privatem Wachhund aufs Schärfste verurteile“. Für die SPÖ Niederösterreich habe das Thema Sicherheit oberste Priorität, so die Landtagsabgeordnete. „Jedoch hat auch die Wahrung der Menschenwürde eine große Bedeutung und es steht außer Zweifel, dass eine derartige Internierung, wie wir sie derzeit in Drasenhofen vorfinden, höchst unmenschlich ist.“

Die asylkoordination österreich bezeichnete die Unterkunft als „Straflager“. Niederösterreich verstoße mit der Internierung von Flüchtlingskindern gegen internationales Recht, Kinderrechte würden mit Füßen getreten. Ein Betroffener hatte einer österreichischen Bezugsperson laut asylkoordination über die Umstände seiner Unterbringung berichtet: Er dürfe sich nur im Haus frei bewegen und das Areal nicht verlassen. Nicht einmal Besorgungen wie z.B. Zigaretten zu kaufen sei möglich.

Waldhäusl hatte daraufhin versichert, die Jugendlichen könnten in Begleitung das Gelände verlassen. Sieben Bewohner der Unterkunft wären bereits untergetaucht. „Die sind in Begleitung raus, in ein Taxi gestiegen und weggefahren. Wir geben sie danach zur Fahndung aus, wenn sie aufgegriffen werden, werden sie zurückgebracht“, schilderte Waldhäusl. Dass sich die Kinder- und Jugendanwaltschaft am Freitag ein Bild von der Unterkunft machen wollte, hatte Waldhäusl begrüßt.

„Schande für Österreich“

Teils heftige Kritik am Asyl-Quartier kam am Freitag unter anderem dann auch seitens der SPÖ, der NEOS, von Jetzt (vormals Liste Pilz) und der Caritas. SPÖ-Integrationssprecherin Nurten Yilmaz sprach von einer „Schande für Österreich“, Caritas Wien-Generalsekretär Klaus Schwertner forderte die Schließung der Unterkunft. Drasenhofens Bürgermeister Reinhard Künzl (ÖVP) zeigte sich mit dem Quartier in seiner Gemeinde im Gespräch mit der APA „total unglücklich“. Er wolle die Causa nächste Woche persönlich mit Waldhäusl besprechen.

Unterstützung für die Herangehensweise in und um die Unterkunft kam indes vom geschäftsführenden Landesobmann der FP Niederösterreich, Udo Landbauer: „Drasenhofen ist ein Vorzeigeprojekt für die Unterbringung auffälliger Asylwerber.“ FPÖ-Vizeparteichef Norbert Hofer ging davon aus, dass das Asyl-Quartier im Bezirk Mistelbach gesetzeskonform ist, wie der Verkehrsminister am Freitag in Brüssel betonte. Die Staatssekretärin im Innenministerium, Karoline Edtstadler (ÖVP), sah Waldhäusl in der Pflicht. Man müsse für menschenwürdige Bedingungen in der Einrichtung sorgen – sie gehe davon aus, dass dies Waldhäusl auch ermögliche. Eine weitere Reaktion des FPÖ-Politikers liegt noch nicht vor. (TT.com/APA)