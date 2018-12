Die Koalitionäre im Visier: Das sagen die Auslandskorrespondenten

Von Karin Leitner und Michael Sprenger

Wien — Am 18. Dezember des Vorjahres sind die neuen Regenten des Landes vom Bundespräsidenten angelobt worden. Sebastian Kurz, der Staatssekretär und Außenminister in rot-schwarzen Koalitionen war, ist der jüngste Kanzler, den es in der Zweiten Republik je gegeben hat.

Die ÖVP koaliert — nach den Jahren 2000 bis 2006 — das zweite Mal mit der FPÖ. Kurz hat großteils Polit-Neulinge in seinem Regierungsteam, mit Elisabeth Köstinger und Gernot Blümel aber solche mit Know-how im politischen Metier; sie sind auch seine Vertrauten.

FPÖ-Vizekanzler Heinz-Christian Strache hat ebenfalls solche in seiner Minister-Truppe. Herbert Kickl und Norbert Hofer waren zu Oppositionszeiten an Straches Seite. Kurz und Strache haben ihre Zusammenarbeit vergangene Woche, damit vorzeitig, zwischenbilanziert. Auf einer Bühne in der Wiener Hofburg standen sie; erwartungsgemäß sind sie mit ihrem bisherigen Wirken und Werken hochzufrieden.

Auch viele Korrespondenten ausländischer Medien, die Kurz und Strache seit deren Amtsantritt beobachten, waren bei dieser Pressekonferenz. Die TT hat nun drei von ihnen um ihr Urteil gebeten.

„Bazarmethoden in der Regierung"

Zweierlei ist Till Rüger, dem ARD-Korrespondenten in Wien, im ersten Jahr der rechtskonservativen Regierung besonders aufgefallen: „Sebastian Kurz äußert sich zu gravierenden Sagern und Aktionen der FPÖ — Stichwort Ali-Video — nicht. Insofern ist ,Schweigekanzler' als Begriff des Jahres passend." Und: „Die Harmonie von ÖVP und FPÖ nach außen. Es sieht danach aus, dass Kurz Heinz-Christian Strache gut im Griff hat." Wie lange das gutgehe, werde man spätestens vor der EU-Wahl im Mai sehen: „Die FPÖ ist ja eine zerstörerische Kraft in Europa und in einer Allianz mit dem Front Nationale & Co. Kurz ist überzeugter Europäer. Wie diese zwei Positionen zusammengehen, wird spannend."

Till Rüger berichtet für die ARD. - ARD

Wie bewertet der deutsche TV-Journalist das inhaltliche Wirken der Regierungsparteien? „Ein hohes Reformtempo erkenne ich nicht, Veränderungen gravierender Art noch nicht." Rüger ortet „sehr viel Symbolpolitik, etwa das Kopftuchverbot in Kindergärten — und dass die Führerscheinprüfung nicht mehr in türkischer Sprache gemacht werden darf. All das betrifft wenige Menschen." Und in Sachen Mindestsicherung und der Indexierung der Familienbeihilfe für Kinder im EU-Ausland seien noch europa- und verfassungsrechtliche Fragen zu klären. „Bei besonders auffälligen Entscheidungen" habe sich bis dato die FPÖ durchgesetzt — und gute Publicity gemacht, befindet Rüger. Das Rauchverbot in der Gastronomie, das es auf Drängen der FPÖ nun nicht gibt, sei ein Beispiel für die „Bazarmethoden" in dieser Regierung. Kompromisse müsse es in jeder Koalition geben; in dieser werde aber abgetauscht.

Dass die ÖVP laut Umfragen gar etwas besser liegt als bei der Wahl — und die FPÖ nicht schlechter, erklärt Rüger so: „Harte Reformen sind noch nicht spürbar." Dazu komme eine schwache Opposition; die SPÖ sei bisher mit sich selbst beschäftigt gewesen. „Das hat der Regierung den Außenauftritt erleichtert."

„Die ÖVP akzeptiert vieles"



Als „brillant" wertet die Korrespondentin der Neuen Zürcher Zeitung, Meret Baumann, wie sich die Regierenden präsentieren. „Das ist zeitgemäßes Polit-Marketing." Die „demonstrative Harmonie" gehe ihr aber „etwas zu weit", etwa das, „wie der ÖVP-Kanzler und der FPÖ-Vizekanzler sich bei Auftritten anstrahlen".

"Zürcher"-Journalistin Meret Baumann. - NZZ

Keinen neuen Stil ortet Baumann in puncto „Umfärbung": „Die ÖVP hat als langjährige Regierungspartei ihre Leute bereits in vielen Positionen, nun stärkt sie den Einfluss der Wirtschaftsvertreter in der Sozialversicherung, jenen der Arbeitnehmer schwächt sie. Bei der FPÖ hat man das Gefühl — Stichwort Strache-SMS zur Nationalbank und BVT-Affäre —, dass sie sich denkt: ,Jetzt sind wir auch einmal am Zug'."

Dass die Koalitionäre trotz des Aufschreis von Gegnern, die den Sozial- und Rechtsstaat in Gefahr sehen, nicht an Zuspruch verlieren, rührt für Baumann daher: „Die Erwartungen vieler, dass bürgerlich-konservative Politik gemacht wird, werden erfüllt. Dass ÖVP und FPÖ an einem Strang ziehen, wird honoriert, weil so ein Verhalten in vorherigen Koalitionen nicht der Fall war." Unrühmliches Verhalten attestiert Baumann Kurz & Co. wegen des Neins zum UNO-Migrationspakt: „Das ist ein schlechtes Signal."

Erstaunlich sei, „dass sich die Regierung im Ministerratsvortrag nicht der offiziellen deutschen Übersetzung des Pakts bediente, sondern einer, die von ganz rechten Kreisen, darunter Identitären, verbreitet wird. Da weiß man dann auch, woher die Skepsis in Österreich dem Pakt gegenüber kommt." Als „bis zu einem gewissen Punkt nicht kontrollierbar" qualifiziert Baumann die FPÖ.

Aus „Koalitionsräson" kommentiere Kurz „Entgleisungen" von Blauen nur, „wenn es anders nicht mehr geht. Die ÖVP dürfte so erleichtert darüber sein, nicht mehr mit der SPÖ regieren zu müssen, dass sie vieles akzeptiert. Ich bin gespannt, ob der Tag kommt, an dem es heißt, die rote Linie sei überschritten."

„FPÖ löst Irritationen aus"



Wenn Blaise Gauquelin, Korrespondent der renommierten Le Monde, auf das erste Jahr der rechtskonservativen Koalition von ÖVP und FPÖ zurückblickt, dann sieht er zwar eine „stabile Regierung", die aber immer wieder Irritationen auslöst. „In Frankreich sorgt vor allem die Politik von Innenminister Herbert Kickl für Aufmerksamkeit. Ich erinnere hier an seine Aussagen von der 'konzentrierten' Unterbringung der Flüchtlinge. Für Aufregung sorgte zudem der Besuch von Wladimir Putin bei der Hochzeit von Außenministerin Karin Kneissl — und zu Beginn des EU-Vorsitzes der Vorschlag für eine radikale Migrationspolitik."

Blaise Gauquelin von "Le Monde". - ORF

Auch wenn Kurz' Konterfei es bislang auf kein Cover eines französischen Magazins geschafft hat, erfährt der Kanzler in der französischen Berichterstattung Aufmerksamkeit. „Dies hängt einerseits mit dem aktuellen EU-Ratsvorsitz zusammen, andererseits eben mit der FPÖ. Es war kaum erklärbar, warum die Außenministerin des neutralen Österreich den russischen Präsidenten zur Hochzeit einlädt. Meines Erachtens unterschätzte Kurz die Wirkung solch einer Handlung außerhalb Österreichs."

Wie benennt Le Monde die Bundesregierung? Nennt sie die Koalition rechtspopulistisch, rechtskonservativ? „Für uns ist es eine Koalition zwischen der konservativen ÖVP und der rechtsextremen FPÖ. L'extrême-droite schreiben wir. Für mich ist auch die FPÖ keine populistische Partei. Die FPÖ hat ihre deutschnationalen Wurzeln im 19. Jahrhundert. Populistisch ist hingegen die italienische 'Fünf-Sterne-Bewegung'", sagt Gauquelin. Und was bedeutet die Regierungsveranwortung von FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache für die Rechtsaußen-Politikerin Marine Le Pen? „Für Le Pen haben Matteo Salvini und Viktor Orbán die größere Wirkkraft. Allerdings besitzt Österreichs Rechte — wie zuletzt beim Nein zum UNO-Migrationspakt — einen hohen Multiplikationsfaktor."