Bundespräsidentenstichwahl-Wiederholung: Schadenersatzklage wirbelt FP auf

Innsbruck, Wien – Die Schadenersatzklage der FPÖ wegen der Wiederholung der Bundespräsidentenstichwahl vom 22. Mai 2016 bekommt eine eigene Dynamik. 3,4 Millionen Euro verlangt die FPÖ, gleichzeitig sind österreichweit noch Verfahren gegen ein Dutzend Wahlbehörden anhängig. Der Verfassungsgerichtshof hat die Wahl bekanntlich damals aufgehoben, weil u. a. aufgrund rechtswidriger Ermächtigungen des Wahlleiters die Wahlkarten in Abwesenheit der Beisitzer außerhalb einer Sitzung der Bezirkswahlbehörde geöffnet wurden.

Auch freiheitliche Wahlbeisitzer sind davon betroffen, gegen die Bezirkswahlbehörden Kitzbühel, Kufstein, Schwaz, Landeck und Innsbruck-Land wird seit 2016 von der Korruptionsstaatsanwaltschaft ein Verfahren geführt. Sollte die FPÖ mit der Schadenersatzklage wegen „Versagens der Organe der Republik“ Recht bekommen, könnten, wie der Kurier den Verfassungsexperten Bernd-Christian Funk zitiert, wiederum die Wahlhelfer von Regressansprüchen des Bundes betroffen sein.

Empört ist der ehemalige Dritte Nationalratspräsident Siegfried Dillersberger, der für die FPÖ Wahlbeisitzer in Kufstein war, darüber, dass ausgerechnet er als solcher erwähnt wurde. Er habe sich nämlich nichts zuschulden kommen lassen, außerdem habe er den Verdacht der falschen Beurkundung längst widerlegt, betont der einstige freiheitliche Politiker. „Natürlich hat sich auch niemand anderer in der Wahlbehörde in Kufstein einer Falschbeurkundung schuldig gemacht“, schreibt Dillersberger – und weist auch auf die ihm zustehende Unschuldsvermutung hin.

Weil das Verfahren nun seit zweieinhalb Jahren anhängig sei und seit der Vorlage eines entsprechenden Berichtes durch die Staatsanwaltschaft an das Justizministerium wieder ein ganzes Jahr vergangen sei, hat Dillersberger die aktuelle Berichterstattung zum Anlass genommen, einen Einstellungsantrag zu stellen.

Unabhängig davon hält sich die Freude über die Schadenersatzklage auch in der FPÖ in Grenzen. „Aber wir mussten es tun“, meint etwa Tirols FP-Chef Markus Abwerzger. An Regressansprüche gegenüber den Wahlhelfern glaubt er nicht. (pn)