Verspäteter Medienpreis für rechte Postille „Zur Zeit“

Von Michael Sprenger

Wien – Die Zeitschrift Zur Zeit (Herausgeber Andreas Mölzer) ist in der Vergangenheit immer wieder mit Rechtsaußen-Positionen aufgefallen. In dem im Oktober erschienenen Artikel „Mehr Recht, Ruhe und Ordnung im Land! – Was wünscht sich Otto Normalverbraucher?“ sprach sich ein Autor unter anderem für die Einführung von „Arbeitshäusern“ und die Säuberung des ORF von „linksextremen Elementen“ aus. Später distanzierte sich das Wochenmagazin von diesem Text, er sei „aus Versehen“ in das Blatt gelangt. Der Artikel war der Grund dafür, dass die geplante Verleihung eines Medienpreises für die Zeitschrift im Wiener Palais Epstein (im Rahmen des Dinghofer-Symposiums) von der Dritten Nationalratspräsidentin Anneliese Kitzmüller (FPÖ) abgesagt worden ist.

Am Montag ist es zur verspäteten Übergabe des Preises gekommen. Die Feier fand im „Haus der Heimat“ des Verbandes der deutschen altösterreichischen Landsmannschaften statt, sagte Mölzer der TT. Verliehen wurde der Preis von Martin Graf (FPÖ) in dessen Funktion als Präsident des Dinghofer-Instituts. Die Laudatio hielt der ehemalige FAZ-Redakteur Reinhard Olt. Er würdigte die rechte Zeitschrift als „Gegengift gegen die toxische Wirkung“ der „Auswirkungen der Political Correctness“. Olt wurde von der FPÖ-Historikerkommission auch eingeladen, das Verhältnis der FPÖ zu Südtirol zu skizzieren.

Die rechts stehende Zeitschrift Zur Zeit widmet übrigens Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) eine Sondernummer. Darin beschäftigt sich das Wochenblatt mit Kickls Wirken und der BVT-Affäre. „Diese Sonderausgabe ist natürlich auch so etwas wie eine Solidaritätsadresse gegenüber dem wohl am heftigsten angefeindeten Minister der neuen Mitte-Rechts-Regierung“, heißt es im Editorial.