Von Karin Leitner

Wien – 23 Jahre lang war Erwin Rasinger Gesundheitssprecher der ÖVP. Viele Gesetzesmaterien hat er für diese Partei verhandelt. Die Sozialversicherungsreform nicht. Rasinger ist seit der vergangenen Nationalratswahl nicht mehr Abgeordneter; als Allgemeinmediziner arbeitet er nach wie vor. Wie bewertet er die Neuerungen bei den Sozialversicherungen?

Endgültig zu beurteilen sei das noch nicht, sagt Rasinger im Gespräch mit der Tiroler Tageszeitung. „Entscheidend wird sein, wie das gelebt wird. Die Frage ist, ob es gelingt, einen vernünftigen Ausgleich zwischen den zentralen Vorgaben und den Maßnahmen vor Ort zu finden. Wenn es zu strenge Vorgaben von der neuen ,Österreichischen Gesundheitskasse‘ (zu der werden die neun Gebietskrankenkassen fusioniert) gibt, ist das nicht gescheit. Je zentraler das läuft, desto weniger wird vor Ort funktionieren. Es gibt ja künftig nur noch Kassen-Landesstellen.“ Abgesehen davon sage „eine Vielfalt von Trägern nichts aus“, befindet Rasinger. „In Deutschland und der Schweiz gibt es viel mehr Sozialversicherungsträger, als wir in Österreich bisher gehabt haben. Und das sind die besten Länder.“

Heißt Rasinger gut, dass in den neuen Selbstverwaltungsgremien die Arbeitgebervertreter künftig mehr Gewicht haben und die Arbeitnehmervertreter weniger als derzeit? „Natürlich ist das eine Machtverschiebung. Und es ist klar, dass das vom ÖGB als Entmachtung empfunden wird. Ob das funktioniert, wird davon abhängen, wie damit umgegangen wird, wie diese Macht ausgelebt wird.“

Die Regierenden sagen, von 2020 bis 2023 sei mit dieser Reform beim Verwaltungs- und Sachaufwand kumuliert eine Milliarde einzusparen. Ist das realistisch? „Das weiß jetzt keiner. Genaueres kann man erst in Jahren sagen.“

Wobei Rasinger anmerkt: „Ich kann das ständige Einspargeschrei, wie es auch von Industriellenvereinigungspräsident Georg Kapsch kommt, nicht mehr hören. Das ist peinlich und sinnbefreit. Jene, die das sagen, sind die Ersten, die fordern, dass der Rettungshubschrauber für sie ausfliegt. Viele, die da mitreden, haben keine Ahnung von der Thematik.“

Österreichs Gesundheitswesen sei „absolut weltklasse – und kostengünstig“. Laut OECD würden 10,3 Prozent des BIP für Gesundheitsleistungen ausgegeben, in Deutschland 11,3 Prozent, in der Schweiz 12,3. „Der Unterschied wären – auf Österreich runtergerechnet – also 3,8 bzw. 7,6 Milliarden Euro, die diese Weltklassesysteme teurer sind als unseres.“ Und so sagt Rasinger: „Wir sollten von all den Macht-, Geld- und Strukturfragen zu dem zurückfinden, worum es geht – dass jeder unabhängig von Alter und Einkommen wohnortnah versorgt wird. Das solidarische Prinzip muss unbedingt aufrechterhalten werden. Die 85-jährige Frau im Zillertal muss die gleichen Möglichkeiten haben wie eine Frau in Innsbruck und ein Niki Lauda in Wien. Da haben wir aber Lücken.“ Welche ortet Rasinger? „Etwa bei der Vorbeugung und der Kinderpsychiatrie. Und wir haben keine funktionierende ambulante Schmerzmedizin.“ Trotz dieser Schwächen sei das heimische Gesundheitssystem top: „Deshalb sollte man es auch nicht krankreden.“