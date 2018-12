Zwei Lehrer pro Volksschulklasse? Ministerium abwartend

Wien – Um Unterschieden im Entwicklungsstand von Schülern besser zu begegnen, wünscht sich der oberste Lehrervertreter Paul Kimberger (Fraktion Christlicher Gewerkschafter/FCG) eine Doppelbesetzung in Volksschulklassen.

„Zumindest in der Grundstufe eins, also in der ersten und zweiten Klasse, sollen jeweils zwei Pädagoginnen bzw. Pädagogen anwesend sein“, so Kimberger. In dieser Besetzung lasse sich besser auf die unterschiedlichen Bedürfnisse und Ausgangslagen der Schüler eingehen, die im Elternhaus mitunter sehr unterschiedliche Voraussetzungen vorfinden würden. „Je früher wir investieren, desto weniger müssen wir später reparieren. Das wäre eine sehr kluge und zukunftsorientierte Maßnahme, die sich mittelfristig x-fach rechnen würde“, so der Gewerkschafter im Standard.

Ministerium verweist auf „günstige“ Lehrer-Schüler-Relation

Im Bildungsministerium kann man die Forderung zwar nachvollziehen. Vor allem in den ersten Schuljahren eine möglichst optimale Betreuung sicherzustellen, sei für das Bildungsministerium ein „Riesenthema“, sagte Generalsekretär Martin Netzer zur APA. Hier gebe es tatsächlich „noch Luft nach oben“. Im Primarbereich (Volksschule) kämen in Österreich laut der OECD-Studie „Bildung auf einen Blick 2018“ (Education at a Glance) im Durchschnitt aber 11,6 Schüler auf einen Pädagogen, im EU-Schnitt seien es mit 14,1 deutlich mehr.

Was die Ressourcen betreffe, sei man laut Netzer gut aufgestellt. Mehr Augenmerk müsse daher darauf gelegt werden, dass die Ressourcen dort ankämen, wo sie tatsächlich gebraucht würden. Im Zuge der Einführung der Bildungsdirektionen mit Beginn 2019 soll mehr Transparenz ins System gebracht werden. Angesichts großer regionaler Unterschiede seien zwei Lehrer pro Volksschulklasse als generelle Strategie kaum zielführend, so der Generalsekretär.

In der Fraktion Sozialdemokratischer GewerkschafterInnen (FSG) sieht man das anders: In seinem nunmehrigen Vorstoß habe Kimberger „eine der dringendsten Forderungen der sozialdemokratischen Gewerkschafter aufgegriffen“, so der Vorsitzende der FSG-Kärnten, Stefan Sandrieser, in einer Aussendung. (APA)