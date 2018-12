Hofer verordnet an elf Samstagen Lkw-Fahrverbote

Innsbruck – Die Verordnung für den Winterfahrverbotskalender für Lkw mit mehr als 7,5 Tonnen liegt jetzt vor: Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) hat sogar elf Samstags-Fahrverbote von 7 bis 15 Uhr genehmigt: vom 5. Jänner bis zum 16. März 2019. Ursprünglich hatte das Land Tirol zehn beantragt.

Wegen des überdurchschnittlich starken Individualverkehrs an Samstagen in den Wintermonaten und des steigenden Transitverkehrs durch Tirol kommt es auf der Inntal- und der Brennerautobahn immer wieder zu massiven Beeinträchtigungen der Sicherheit, Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs. Bereits im Sommer wurde deshalb ein Samstags-Fahrverbot für Lkw sowohl in Richtung Deutschland als auch Italien verhängt. Ausgenommen davon ist der regionale Transport, das Verbot gilt nur für den Gütertransit auf der Straße.

Die Erfahrung aus dem Sommer hat gezeigt, dass die Fahrverbote zur Entlastung an den verkehrsreichen Reisetagen beitragen. Die Lkw-Bremse für Schwerfahrzeuge gilt am 5., 12., 19. und 26. Jänner, am 2., 9., 16. und am 23.Februar sowie am 2., 9. und 16. März. Damit wird sozusagen das jeweils samstags ab 15 Uhr in Kraft tretende Wochenendfahrverbot verlängert. (pn)