Ein Jahr Kurz-Strache: Das Glas ist halb voll und eben auch halb leer

Von Anton Pelinka

Das erste Jahr der ÖVP-FPÖ-Koalition war jedenfalls weniger aufregend als das erste Jahr, in dem Wolfgang Schüssel in einem Bündnis mit den Freiheitlichen regiert hat. Der Grund ist leicht erkennbar: Es fehlt der Haider-Faktor. 2000 und 2001 begann Jörg Haider, der mit Schüssel für den Pakt verantwortlich war, eben diesen Pakt zu zerstören, bis er 2002 in und nach Knittelfeld dieses sein Ziel erreicht hatte. Die Folge war der Absturz der FPÖ und der Wahltriumph der Volkspartei. Die außerparlamentarische Opposition des Kärntner Landeshauptmannes war jedenfalls viel wirksamer als die rot-grüne Opposition im Parlament.

Aus dieser Erfahrung haben Sebastian Kurz und Heinz-Christian Strache gelernt. Das Ergebnis ist „message control“; die glatt polierte, demonstrative Gemeinsamkeit, die Regierungsarbeit vor allem unter dem Gesichtspunkt der PR sieht. Die Hoffnung der Opposition, „Knittelfeld“ werde sich wiederholen, ist nicht eingetreten – und wird es wohl auch zukünftig nicht.

Das ist vor allem der FPÖ zuzuschreiben, die von Strache viel disziplinierter gehalten wird, als dies Haider seiner Nachfolgerin im Parteivorsitz, Susanne Riess-Passer, erlauben wollte. Die FPÖ hat gelernt – und dennoch ist sie im Dilemma. Denn groß geworden ist sie durch das Amalgam aus populistischem Protest gegen „die da oben“ und „die da draußen“ – gegen die „Altparteien“, zu denen sich die FPÖ freilich nie selbst zählte, und der instrumentalisierten Angst vor den „Fremden“. Jetzt ist sie, und darüber kann auf Dauer kein rhetorischer Kunstgriff hinwegtäuschen, selbst Teil des regierenden „Establishments“.

Nicht-Streiten als Botschaft

Kurz und Strache haben gelernt – vom Schicksal der schwarz-blauen Koalition in den Jahren ab 2000, aber auch von der bleiernen Selbstlähmung der rot-schwarzen Koalitionen, als diesen ein verbindendes Narrativ – wie das des EU-Beitritts – abhanden gekommen war. Nur: Was ist das Narrativ dieser Koalition? Im ersten Jahr hat es gereicht, dass der neue Stil – das „Nicht-Streiten“ – als zentrale Botschaft verkauft werden konnte. Aber das ist eine Fassade, und die ist wichtig – aber sie wird nicht reichen, sie wird nicht auf Dauer halten. Und dann wird die Frage nach der Substanz, die hinter der polierten Fassade steht, zu beantworten sein. „Message Control“ ist kein Ersatz für den Inhalt der Regierungspolitik.

Diese Koalition baut auf einer gut nachvollziehbaren Aufteilung der Zuständigkeiten. Die ÖVP ist für alles zuständig, was EU-Europa und die Wirtschaft betrifft. Die FPÖ wiederum kümmert sich um „symbolische Politik“, deren Mobilisierungskraft oft erheblich ist: etwa die Frage, ob Mädchen in Kindergärten und Schulen Kopftücher tragen dürfen; oder ob in oberösterreichischen Schulen bei Pausengesprächen die Verwendung einer anderen als der deutschen Sprache erlaubt sein soll. Die Durchsetzung der zweiten dieser Ideen lädt zu einer stalinistischen Denunziationspolitik ein; die erste Idee provoziert die Frage, wie es mit der jüdischen Kippa in Schulen und Kindergärten steht – oder auch mit christlichen Symbolen. Denn die Republik Österreich ist ja zur Gleichbehandlung aller staatlich anerkannten Religionsgesellschaften verpflichtet, und das offensichtliche Herausgreifen des Islam widerspricht den Grundsätzen (und wohl auch den Grundrechten) der Verfassungsordnung.

Zum Ergebnis der Nationalratswahl 2017 und damit zur parlamentarischen Mehrheit dieser Koalition hat wesentlich beigetragen, dass die Zuwanderung Ängste ausgelöst hat, deren politische Nutzung die sich „türkis“ profilierende ÖVP der FPÖ erfolgreich streitig gemacht hat. In diesem Sinn war die Parole, die Österreichs Regierung im zweiten Halbjahr zum Motto ihrer EU-Ratspräsidentschaft gemacht hat – „Ein Europa, das schützt“ – eine logische Konsequenz. Nur: Was ist daraus geworden? Rhetorisch ist man sich darüber einig, dass zu dieser Schutzfunktion vor allem eine effektive Kontrolle der EU-Außengrenzen gehört; und dass man dabei Staaten wie Griechenland oder Italien nicht allein lassen darf. Im Interesse Europas ist dieser Grenzschutz eine europäische Angelegenheit. Doch die Nonchalance, dass der österreichische Innenminister – als Ratsvorsitzender – bereit war, die Stärkung der europäischen Grenzschutztruppe Frontex auf Jahre hinauszuschieben, kommt einem demonstrativen Ignorieren der eigenen Ankündigungspolitik gleich.

Denkverweigerung

Dazu passt, dass der Verteidigungsminister die Idee einer Europaarmee zwar grundsätzlich gutheißt, aber gleich hinzufügt, für Österreich käme eine Beteiligung daran nicht in Frage – und zwar mit dem nicht näher begründeten Hinweis auf die vor dem Hintergrund des Kalten Krieges der 1950er-Jahre entwickelte Neutralität. Das kommt einer Denkverweigerung gleich. Sicherheit? Aber doch nicht mit uns. Europa? Das sind immer die anderen, aber nicht wir. Und war da nicht einmal eine Aussage einer Außenministerin der Regierung Schüssel, mit Bezug auf Europa hätte die Neutralität keine Bedeutung mehr?

Das alles unterstreicht die Gesamtbilanz des ersten Jahres der Regierung Kurz-Strache: Das Glas ist halb voll. Die Regierung hat sich bemüht – und zwar durchaus mit Erfolg, den Geruch zu überdecken, der nun einmal der FPÖ aus guten Gründen anhaftet. Die Strache-FPÖ hat dafür gesorgt, dass eine der FPÖ zurechenbare rechtsextreme Zeitschrift wie die Aula das Erscheinen einstellt. Die FPÖ schließt nicht mehr zu versteckende Neonazis aus der Partei aus. Und die Pro-Israel-Rhetorik der FPÖ lässt den Schluss zu, dass in ihrer pro-zionistischen Haltung sich die Partei von niemandem übertreffen lassen will.

Freilich: Vieles in der FPÖ-Rhetorik (von der „Wander­universität“ bis zur „Sonderbehandlung“) zeigt das Weiterleben der Wurzeln dieser Altpartei und macht deutlich, wie wenig die Freiheitlichen sich mit ihrer eigenen Vergangenheit auseinandergesetzt haben. Und von der Historikerkommission, die sich mit eben dieser Vergangenheit befassen soll, hat die Öffentlichkeit bisher noch nichts erfahren.

Die Zukunft dieser Koalition wird vermutlich nicht durch interne Zwistigkeiten zerstört werden. Dazu ist das Interesse am Erfolg des Bündnisses in beiden Regierungsparteien zu dominant. Der Kurz-Effekt kann lange anhalten, dennoch – irgendwann wird er zu bröckeln beginnen. Den ÖVP-Landeshauptleuten wird dann der Erfolg im jeweiligen Lande wichtiger sein als die unbedingte Loyalität zur Bundespartei. Und die FPÖ wird es auch schwerer haben, sich als Regierungspartei mit einer insgesamt Arbeitgeber-freundlichen Sozialpolitik identifizieren zu müssen – und dennoch weiterhin den Robin Hood zu spielen, der den Reichen nimmt und den Armen gibt.

Wenig Risse im ersten Jahr

Abnutzungserscheinungen sind die normalen, die unvermeidlichen Folgen des Regierens. Dass diese Regierung im ersten Jahr noch so wenige Risse zeigt, ist ihr wohl als Erfolg zuzurechnen. Kurz und Strache stehen nach einem Jahr insgesamt besser da, als unvoreingenommene Kritiker dies vermutet hätten. Doch die Einbrüche werden kommen – früher oder später; bei Landtagswahlen, und auch in den demoskopischen Befunden. Und gerade, weil diese Einbrüche mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht beide Regierungsparteien in gleichem Ausmaß treffen werden, wird Unruhe hinter der glatten Fassade spürbar werden. Die EU-Wahlen werden da einen Vorgeschmack liefern – denn dann tritt ja nicht die Regierung gegen die Opposition an, sondern ÖVP und FPÖ werden um dieselben Stimmen streiten.