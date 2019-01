Lob für Regierung von roter Seite: Gewerkschaftsfunktionär sorgt für Ärger

Von Michael Sprenger

Wien – Zwei Briefe, einer vom 10. Jänner, einer vom 15. Jänner, sorgen in den Reihen der Regierungsparteien ÖVP und FPÖ für Freude. Erhielten sie doch von unerwarteter Seite einerseits Lob für ihre Sozialpolitik, andererseits wurde die Politik der Wiener SPÖ scharf kritisiert. Verfasser der beiden „offenen Briefe“ war der rote Gewerkschafter Josef Hübner. Der Funktionär der Beamtengewerkschaft verwendete für seine Briefe an Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Vizekanzler Heinz Christian Strache (FPÖ) sowie – am gestrigen Dienstag – an Wiens SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig das Briefpapier der Fraktion Sozialdemokratischen Gewerkschafter (FSG).

Im Brief an Strache und Kurz lobte er deren Politik zur Mindestsicherung und attackierte die „Gutmenschen-Organisationen“. Hübner brachte im Brief seinen Wunsch zum Ausdruck: „Österreich darf nicht das Sozialamt der EU werden.“ Gelobt wurde von Hübner zudem die Politik des blauen Innenministers.

Anders sein Brief an „Genossen Ludwig“. Darin zeigt er sich enttäuscht, dass die Politik der Wiener SPÖ nach „dem Abgang von ‚Spritzwein Michael Häupl‘“ nicht besser geworden sei. Explizit kritisierte er Sozialstadtrat Peter Hacker.

FSG-Bundesgeschäftsführer Willi Mernyi reicht es. Er schrieb gestern einen Brief an den „sehr geehrten Herrn Hübner“. Darin steht: „Ihren offenen Briefen entnehme ich, das Sie größte Probleme mit der Positionierung der sozialdemokratischen GewerkschafterInnen haben. Sie agieren entgegen unseren einstimmigen Beschlüssen der FSG-Bundeskonferenz vom Juni 2018. Wenn Sie also unsere beschlossenen Positionen nicht mittragen können oder wollen, ersuche ich Sie doch einfach unsere Organisation, die sozialdemokratischen GewerkschafterInnen, zu verlassen.“