Akademikerball: Ein Drittel weniger Polizisten im Einsatz

Wien – Am Freitag (25. Jänner) findet in der Wiener Hofburg wieder der freiheitliche Akademikerball statt. Wie in den Jahren davor werden auch heuer wieder massive Proteste gegen den Ball erwartet. So hat beispielsweise die „Offensive gegen Rechts“ zu einer Demonstration geladen. Die Wiener Polizei hat bereits ein Platzverbot in der Innenstadt angekündigt, es fällt allerdings kleiner aus als in den vergangenen Jahren. Man geht von einem ruhigen Verlauf der Proteste aus, weswegen auch weniger Polizisten als sonst im Einsatz sein werden.

Der Akademikerball sorgt seit Jahren für teils wütende Proteste aus dem linken Lager. Der Unmut richtete sich stets vorwiegend gegen deutsch-nationale Burschenschafter, die bereits seit 1952 die Veranstaltung ausrichten und prägen. Bis 2012 wurde die Veranstaltung vom Wiener Korporationsring (WKR) organisiert. Nach Differenzen mit der Wiener Hofburg übernahm die FPÖ Wien, die ihn in Akademikerball umtaufte. Weiterhin tanzen dort neben freiheitlicher Prominenz und Burschenschaftern auch rechte Politiker aus ganz Europa. Kritiker sehen im Ball ein internationales Vernetzungstreffen Rechtsextremer.

Ungeachtet der Kritik nahmen beim letztjährigen Ball – erstmals als Vizekanzler – auch FPÖ-Parteichef Strache und zahlreiche weitere blaue Spitzenpolitiker teil, etwa der geschäftsführende Obmann des FPÖ-Nationalratsklubs Johann Gudenus. Sowohl Strache wie auch der FP-Klubchef werden auch heuer wieder am Ball erwartet, hieß es im Vorfeld aus der Partei.

Heinz-Christian Strache am Akademikerball 2015. - APA/FPÖ/ROBERT LIZAR

Großer Ansturm auf Karten, Rekord-Besucherzahl erwartet

Ballorganisator Udo Guggenbichler berichtet von einem großen Ansturm auf die Karten, er rechnet mit einer Rekord-Besucherzahl. Mit-Grund dafür sind seiner Meinung nach die in den vergangenen Jahren immer besser gewordenen polizeilichen Sicherheitsmaßnahmen, die gut gegriffen hätten. Auch habe man die eigenen Sicherheitsmaßnahmen bereits wieder mit der Polizei abgestimmt, berichtete Guggenbichler. Gleichzeitig betonte er, er unterstütze natürlich das Demonstrationsrecht. „Aber ich rufe die Demonstranten dazu auf, von Gewalt abzusehen.“

Polizei kündigt Platzverbot an

Die Polizei hat für Freitag ab 17 Uhr ein Platzverbot im Bereich des Heldenplatzes sowie des Burg- und Volksgartens angeordnet. Es fällt jedoch kleiner aus als im Vorjahr. Auch Michaela- und Josefsplatz sowie der Bereich um die Albertina werden gesperrt.

Die Polizei rechnet heuer mit einem ruhigen Verlauf: Bisher wurde nur eine Demonstration der „Offensive gegen Rechts“ angemeldet. An deren Schlusskundgebung auf dem Stephansplatz sollen 300 bis 500 Menschen teilnehmen. Ein Protestzug zieht zuvor vom Schottentor über die Wipplinger Straße in Richtung Stephansplatz, weswegen ab 16 Uhr mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen ist. „Zeigen wir erneut, was wir von den elitären, rassistischen, sexistischen, antisemitischen und homophoben Burschenschaftern halten. Zeigen wir, dass unser Widerstand kein Ende finden wird“, hieß es im Demo-Aufruf. Man werde Schwarz-Blau „und ihren völkischen Burschenschaftern“ „keine Atempause“ lassen, so die Organisatoren.

Der Akademikerball sorgt seit Jahren für teils wütende Proteste aus dem linken Lager. - APA

Massive Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt

Im gesamten innerstädtischen Bereich, vor allem abschnittsweise an der Ringstraße sowie den Ausweichrouten, bei den Zufahrten zur Staatsoper, Burgtheater und Rathausplatz kann es zu Verzögerungen kommen.

Auf Abschnitten der Ringstraße, der „ehemaligen 2er-Linie“, der Burggasse, der Neustiftgasse, dem Rennweg, der Prinz-Eugen-Straße, im Raum Schwarzenbergplatz und Karlsplatz muss mit Verkehrsanhaltungen und Umleitungen des Individualverkehrs gerechnet werden. Die Wiener Polizei empfiehlt, den gesamten innerstädtischen Bereich großräumig zu umfahren. Auch die Benützer öffentlicher Verkehrsmittel müssen mit Einschränkungen rechnen. Bus- und Straßenbahnlinien im ersten Bezirk werden eingestellt/kurzgeführt bzw. umgeleitet. Die Fahrgastinformation der Wiener Linien steht für detaillierte Informationen zur Verfügung.

Wie Polizeisprecher Paul Eidenberger dem Wiener ORF sagte, werden heuer maximal 1900 Beamte im Einsatz sein, also etwa ein Drittel weniger als im Vorjahr. 2018 gab es allerdings fünf Kundgebungen, davon drei Märsche, die polizeilich begleitet werden mussten. (APA, TT.com)