Theaterblut-Aktionismus und ein angekündigter Plan

Wien – 15 Frauen in weißen Gewändern, mit „Blut“ verschmiert und entsprechend geschminkt: Mit einer drastischen Performance ist gestern in Wien ein „Zeichen für ein Ende der Gewalt an Frauen“ gesetzt worden. „Die Politik muss jetzt handeln“, forderten Lena Jäger vom Frauenvolksbegehren, gemeinsam mit dem Österreichischen Frauenring und der Allianz Gewaltfrei Initiator der Aktio­n.

„Genauso wie im Sommer 2018 300 Millionen Euro für den Kauf von 15 Hubschraubern bewilligt wurden, erwarten wir, dass von der Regierung ein Zehntel davon in eine breit angelegte bundesweite Kampagne investiert wird, damit die Vereine im Gewaltschutz sowohl auf ihr Angebot als auch auf die Anzeichen von häuslicher Gewalt aufmerksam machen können“, betonte Jäger. Das entspreche quasi einem Hubschrauber.

210 Millionen Euro brauch­e es laut Istanbul-Konvention in Österreich, um Gewalt an Frauen in der Gesellschaft langfristig zu verhindern. „Der Aufbau von Parallelstrukturen ist Geldverschwendung und unnötig“, betonten die Aktivistinnen. Als Beispiel angeführt wurde die Ankündigung eines dreistelligen Frauennotrufes, „ohne vorher mit den Verantwortlichen der jetzt gut funktionierenden Frauen-­Helpline zu sprechen“. Das sei ein reiner PR-Gag. Die SPÖ zeigte sich in einer Aussendung solidarisch. „Von den ExpertInnen und NGOs liegen gute Vorschläge auf dem Tisch. Diese müssen nun rasch umgesetzt werden“, so Bundesfrauengeschäftsführerin Andrea Brunne­r.

Das soll bald passieren, innerhalb der nächsten Wochen will die Task Force „Opferschutz und Täterarbeit“ der Regierung, geleitet von Innenstaatssekretärin Karoline Edtstadler (ÖVP), ihre Ergebnisse vorlegen. Neben Verschärfungen im Strafrecht bei den Delikten gegen Leib und Leben sowie gegen die sexuelle Integrität sollen mehrere Vorschläge zu Opferschutz und Täterarbeit enthalten sein. Dazu ist die Task Force in mehrere Teilgebiete bzw. Arbeitsgruppen wie Opferschutz, Täterarbeit, Recht, Gesundheit/Forensik und Digitalisierung unterteilt. Externe Experten und Expertinnen wurden eingeladen, sich je nach Spezialisierung einzubringen. Beteiligt waren beispielsweise die Kinderschutzzentren, der Zusammenschluss Österreichischer Frauenhäuser, der Dachverband Männerarbeit Österreich, die Verbrechens­opferschutzorganisation Weißer Ring, und die Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt.

Offenbar waren die involvierten Experten und Expertinnen in Sachen „Feinschliff“ des Maßnahmenpakets nun aber nicht mehr eingebunden. Auch über den derzeitigen Stand der Ergebnisse gebe es keine Informationen. Andrea Brem, Vorsitzende des Zusammenschlusses Österreichischer Frauenhäuser, berichtete, die an der Task Force Beteiligten seien aufgefordert gewesen, schriftlich Vorschläge an die verschiedenen Arbeitsgruppen zu schicken. Zudem gab es diverse Sitzungen. „Ich finde, die Beteiligung war gut. Jetzt habe ich das Gefühl, dass die Kommunikation abgebrochen ist. Wir wissen jetzt nicht, wofür sich die Regierung entscheidet. Ich würde mir wünschen, dass wir auch in den Feinschlif­f noch involviert sind.“ (TT, APA)