Gesundheitsökonomin erklärt drei Wege zur Pflegefinanzierung

Von Serdar Sahin

Wien – Die Bundesregierung will bis Ende des Jahres ein neues Pflegekonzept ausarbeiten. Dabei wollen sich die Koalitionäre auch verschiedene Finanzierungsmodelle anschauen. Die Tiroler Tageszeitung hat mit Monika Riedel, einer Expertin für Gesundheitsökonomie am Institut für Höhere Studien (IHS), über die Vor- und Nachteile der drei prinzipiell möglichen Finanzierungsmodelle gesprochen. Das ist der Status quo: Österreich finanziert einen hohen Anteil der Pflegekosten über Steuern, dazu kommen Selbstbehalte und private Eigenbeiträge. Der Pflegeregress wurde vor Kurzem abgeschafft.

1Finanzierung durch Sozialversicherungsbeiträge: Die Pflegefinanzierung sei hierzulande aus dem Sozialversicherungskontext weitgehend ausgeklammert, erklärt Riedel. In Deutschland sei das anders. „Dort wurde vor einigen Jahren beschlossen, dass die Pflege auch eine eigene Schiene im Rahmen der Sozialversicherung braucht. Und es wurde, wenn man so will, als Anhängsel zur Krankenversicherung eine eigene Pflegeversicherung eingeführt.“ In Österreich zahlen der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer jeweils 3,65 Prozent Krankenversicherungsbeitrag. „In Deutschland beträgt der Beitrag zur Pflegeversicherung seit 1.1.2019 insgesamt 3,05 Prozent, für Kinderlose ab 23 Jahren 3,3 Prozent.“

Ein solches System hat laut Riedel folgende Nachteile: „In Österreich werden häufig die Lohnnebenkosten als zu hoch kritisiert. Wenn wir so eine Pflegeversicherung à la Krankenversicherung im Sozialversicherungssystem einrichten, würden wir das Problem natürlich weiter verschärfen.“

Und was passiert, wenn die Finanzierung über diese Sozialversicherung nicht reicht?

„Entweder man schießt von woanders Geld zu, was wieder auf Finanzierung über Steuergelder hinausläuft, man kürzt die Leistungen oder man erhöht den Beitragssatz. Letzteres haben wir in Deutschland beobachtet. Dort wurde mehrfach der Beitrag erhöht. Gleichzeitig sind die Anspruchsvoraussetzungen, damit man gewisse Leistungen bekommt, immer strenger geworden.“

Ein Vorteil dieses Finanzierungsmodells wäre, dass der Staat nicht einfach Geld herausnehmen und für einen anderen Zweck verwenden könnte, sagt die IHS-Expertin. So wie das jetzt bei der Krankenversicherung der Fall ist. „Das Geld ist für gesetzlich genau definierte Zwecke zu verwenden. So wäre das bei einer Sozialversicherung für Pflege dann auch.“

2Finanzierung durch Steuermittel: „Der Steuereuro hat in der Regel kein ‚Mascherl‘ – wir haben wenig zweckgewidmete Steuern.“ Hier könne man nicht sagen, ob das Geld, das in die Pflege fließt, etwa aus der Umsatz- oder der Einkommenssteuer komme, erläutert Riedel. Die Finanzwissenschaft favorisiert nicht zweckgebundene Steuern, weil dann die Gesetzgebung flexibel darin sei, wofür sie die Steuermittel einsetzt, befindet die Ökonomin. Dabei gebe es die Möglichkeit, wenn nötig, mehr Geld in die Pflege zu stecken. Das wäre als Vorteil zu verbuchen.

Für die Steuerfinanzierung spricht aber auch: „Bei der Krankenversicherung gibt es einen Höchstbeitrag – das würde dann wohl auch für die Pflegefinanzierung über einen Sozialversicherungsbeitrag gelten. Bei einer Steuerfinanzierung hätten wir das nicht.“ Jeder Mensch zahle irgendwelche Steuern, damit stünde die Finanzierung der Pflege auf einer viel breiteren Basis als bei einer Sozialversicherung, meint Riedel.

„Andererseits, je besser die Lobby von einem Themenbereich ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dafür Steuergeld zu reservieren.“ Daher wäre es so, dass einer steuerfinanzierten Pflege keine garantierten Summen zur Verfügung stünden. Nicht so bei einer Sozialversicherung für Pflege, erklärt Riedel.

Monika Riedel forscht am unabhängigen Institut für Höhere Studien in Wien. Ihr Fachgebiet ist die Gesundheitsökonomie und -politik. - IHS

3Eine private Pflegeversicherung: So eine Pflegeversicherung müsste man bei einem privaten Versicherungsunternehmen abschließen. „Weiß ich, ob es diese Firma, wenn ich 70 bin, noch gibt?“, fragt Riedel mit Blick auf die Wirtschaftskrise vor zehn Jahren. „Vielleicht ist das Unternehmen bis dahin schon in Konkurs gegangen. So gesehen ist mir der Staat sicherer. Österreich wird es auch dann noch geben.“ Eine private Versicherung werde aber nur dann nennenswerte Finanzierungswirkung haben, wenn sie verpflichtend abzuschließen sei, dann bleibe die Leistbarkeit für alle Bevölkerungsgruppen ein Thema, so die Ökonomin.

Zudem sei es für jeden Financier schwer kalkulierbar, wie viel Geld man später für die Pflege brauche. So sei unklar, ob es später genügend Leute gebe, die diese Pflege leisten können – also Kranken- oder Altenpflegerinnen. Auch das Lohnniveau des Pflegepersonals ist ein Unsicherheitsfaktor. „Die Versicherung kann ja gar nicht versprechen, dass sie dann für meine Pflege aufkommt, ohne zu wissen, wie viele Leute in welchem Ausmaß Pflegebedarf haben werden. Das Einzige, was die private Versicherung versprechen wird, ist, dass sie mir einen bestimmten Betrag gibt, damit ich mir meine Pflegeleistungen finanzieren kann.“