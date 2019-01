Gemäßigte Demo in klirrender Kälte gegen blauen Akademikerball

Wien – Das Who-is-who des rechten Polit-Spektrums hat sich wieder in der Hofburg zum Tanz getroffen. Der Akademikerball Freitagabend war gespickt mit freiheitlicher Prominenz, Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache hielt die Eröffnungsrede. Die Gegendemonstration in der Wiener Innenstadt fiel diesmal überschaubarer aus als in den Vorjahren. Rund 1600 Personen protestierten bei Minusgraden.

Den Ball selbst besuchten laut Veranstalter rund 3.000 Gäste, die Eröffnungsrede hielt unter anderem Strache, der die „linksradikalen Demonstranten“ kritisierte. Außerdem sprach er die Diskussion um die Äußerungen von Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) zur Menschenrechtskonvention an: Es sei Pflicht, Gesetze, die es verunmöglichen, Asylwerber außer Landes zu bringen, zu ändern.

Auch Identitären-Chef unter Gästen

Nicht nur FPÖ-Vertreter, wie etwa Sozialministerin Beate Hartinger-Klein, besuchten den Ball. Unter den Gästen war wieder der Chef der Identitären Bewegung Österreichs, Martin Sellner. Auch Vertreter der rechten deutschen Partei AfD waren in der Hofburg, darunter Nikolaus Kramer, Fraktionsvorsitzender seiner Partei im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern und der AfD-Bundestags-Abgeordnete Enrico Komnig.

Video von APA Videoplattform Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und APA Videoplattform ausgetauscht. Nähere Infos dazu finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von APA Videoplattform. Zustimmen und Abspielen

Inhalte von Drittanbietern generell laden

Als Stargast hatte die FPÖ einen echten Gabalier verpflichtet: Willi Gabalier, Bruder des selbst ernannten „Volksrock‘n‘Rollers“ Andreas und bekannt durch die ORF-Sendung „Dancing Stars“, tanzte die Mitternachtseinlage. Er war laut eigener Aussage zum ersten Mal am Akademikerball zu Gast. Man müsse „in alle Richtungen tolerant“ sein, meinte er zur APA. Er selbst sei zwar kein Burschenschafter, aber er habe viele Freunde bei Burschenschaften.

Parolen gegen Regierung dominierten bei Demo

Bei der Demo dominierten Parolen gegen die türkis-blaue Regierung, etwa: „Schießt den Strache auf den Mond, das ist Raumfahrt, die sich lohnt.“ Die Angaben der Veranstalter unterschieden sich wie zumeist von jenen der Polizei. Sie sprachen in einer Aussendung von rund 4500 Demonstranten in der Wiener Innenstadt. Auch bei der Schlusskundgebung entlud sich der Unmut vor allem gegen die „grausliche Politik“ der ÖVP-FPÖ-Koalition.

Die Demonstranten starteten beim Stephansplatz. -

Die Demonstration, zu der das Bündnis „Offensive gegen Rechts“ geladen hatte, begann am frühen Abend vor der Wiener Universität, die Schlusskundgebung fand am Stephansplatz statt. Rund um die Proteste war eine Sperrzone errichtet worden, die kleiner als in den Jahren zuvor ausfiel. Rund 1900 Beamte waren im Einsatz, zu Sachbeschädigungen oder Festnahmen kam es nicht, vereinzelt wurden pyrotechnische Gegenstände verwendet. Die Polizei zog eine „erfreuliche Bilanz“. (APA)