Herbert Bauer salutiert ab

Nach 15 Jahren an der Spitze des Tiroler Militärs wird Militärkommandant Herbert Bauer zu Jahresende in den wohlverdienten Ruhestand gehen. Wie Bauer gestern gegenüber der TT bestätigte, hat er sein Pensionsgesuch eingereicht.

Tirols Arbeiterkammerpräsident Erwin Zangerl appellierte gestern einmal mehr an die Beschäftigten, von ihrem Wahlrecht bei der AK-Wahl Gebrauch zu machen. Seit gestern haben auch die Wahllokale geöffnet, Wahlschluss ist Donnerstag, 7. Februar, um 12 Uhr. Wahllokale gibt es in allen AK-Stellen sowie in der Klinik Innsbruck und im Landeskrankenhaus Hall.

Auf die Gleichbehandlung aller Studierenden pochen SPÖ, FPÖ, Liste Fritz und NEOS. Auch Tiroler Studierende, die außerhalb des Landes eine Uni besuchen, sollen das Semesterticket um 180 Euro erwerben können, wird in einem gemeinsamen Antrag gefordert. (pn)