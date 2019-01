Start 2020 mit zehn Tagen: Einheitliche Herbstferien fix

Wien – Über die Einführung von einheitlichen Herbstferien zwischen Nationalfeiertag und Allerseelen wird seit Jahren diskutiert. Nun scheint diese Debatte beendet: „Ja, es werden einheitliche Herbstferien kommen“, bekräftigte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Montag. Egal, wie man es mache, es werde immer Aufregung geben, aber man werde die Entscheidung dennoch treffen, versicherte er.

Dem Vorstoß von Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) waren Diskussionen mit Eltern-, Schüler-, Lehrer- und Ländervertretern vorausgegangen, die allerdings kein Ergebnis gebracht haben. Uneinigkeit herrschte vor allem darüber, welche Tage dafür geopfert werden sollen – zum Teil sogar innerhalb der eigenen Verbände. „Die Rückmeldungen der letzte Tage deuten klar in diese Richtung. Man will, dass das Ministerium die Entscheidung trifft und damit alle Unklarheiten beseitigt werden“, wurde Faßmann am Dienstag in der Kleinen Zeitung zitiert.

Start 2020

Nach Faßmanns Plänen sollen die ersten bundesweiten Herbstferien zwischen 26. Oktober und 2. November im Schuljahr 2020/21 stattfinden – und zum Einstand gibt es aufgrund günstig fallender Feiertage gleich zehn schulfreie Tage. Dafür wird an den beiden Dienstagen nach Ostern und Pfingsten unterrichtet, außerdem fallen zwei schulautonome Tag weg.

Die Länge der neuen Herbstferien ist – ähnlich wie die der Weihnachtsferien – variabel, da der Start mit dem Nationalfeiertag am 26. Oktober bzw. das Ende mit Allerseelen (2. November) jedes Jahr auf einen anderen Wochentag fällt. Je nachdem ist dann ein davorgehendes oder darauffolgendes Wochenende auch noch frei.

Neue Ferien haben ihren Preis

Die neuen Ferien kommen aber mit einem Preis: Je nach Fall des Nationalfeiertags müssen dafür drei bis fünf Tage im Oktober schulfrei gegeben werden (in den meisten Konstellationen sind es vier). Da sich die Zahl der schulfreien Tage pro Schuljahr aber insgesamt nicht ändern soll, fallen dafür bisher unterrichtsfreie Tage weg.

Das sind einerseits fix die beiden Dienstage nach Ostern bzw. Pfingsten. Die restlichen ein bis drei Tage werden durch das Streichen schulautonomer Tage gewonnen, wobei zunächst die beiden von der jeweiligen Bildungsdirektion derzeit zentral vorgegebenen Tage herangezogen werden. Derzeit gibt es an den Pflichtschulen vier und an den höheren Schulen fünf solcher Tage.

Zehn freie Tage zum Start

Für das Schuljahr 2020/21 heißt das folgendes: Da der Nationalfeiertag auf einen Montag fällt, beginnen die Ferien bereits am Samstag davor (24. Oktober) und dauern bis 2. November, ebenfalls einen Montag. Freigegeben werden müssen daher vier Tage (27. bis 31. Oktober) – das bedeutet, dass an den beiden Dienstagen nach Ostern (6. April 2021) und Pfingsten (25. Mai 2021) unterrichtet wird sowie noch die zwei bisher zentral von den Bildungsdirektionen vorgegebene „schulautonomen“ Tage wegfallen.

Video von APA Videoplattform Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und APA Videoplattform ausgetauscht. Nähere Infos dazu finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von APA Videoplattform. Zustimmen und Abspielen

Inhalte von Drittanbietern generell laden

Damit bleiben 2020/21 an den Pflichtschulen zwei und an den höheren Schulen drei schulautonome Tage übrig, die diese frei vergeben können – etwa um die beiden Freitag-Fenstertage nach Christi Himmelfahrt und Fronleichnam unterrichtsfrei zu geben oder sogar auch wieder die Pfingstferien zu verlängern.

Elternvertreter sehen Pläne „kritisch“

Beim Verband der Elternvereine sieht man die geplanten Herbstferien „nach wie vor kritisch“. Die Elternvertreter fordern unter anderem wissenschaftliche Studien zu den „sozialen und pädagogischen Auswirkungen“, „weil bis dato die pädagogische Sinnhaftigkeit von Herbstferien nicht belegt werden konnte“, hieß es am Dienstag.

-

Grundsätzlich begrüßt wird die neue Herbstferienwoche von der Hotellerie – allerdings in unterschiedlichen Nuancen. Die Präsidentin der Hoteliervereinigung, Michaela Reitterer, geht von „merklichen positiven Auswirkungen auf die Beschäftigungsdauer aus“, hieß es in einer Aussendung. „Eine buchungsstarke Woche im Herbst wäre ein weiterer Anreiz, die Saison zu verlängern.“ Das Wegfallen der Dienstage nach Ostern und Pfingsten würde durch einen Herbstferien-Block „mehr als ausgeglichen“. Anders der Fachverband Hotellerie in der Wirtschaftskammer: Dort sieht man „keine Notwendigkeit“ der Streichung des Osterdienstags und des Pfingstdienstags zugunsten der Herbstferien: „Gerade das Pfingstwochenende ist für die Hotellerie wirtschaftlich nicht wegzudenken und darf keinesfalls geopfert werden.“ Stattdessen sollten die Herbstferien nur durch die Streichung schulautonomer Tage „finanziert“ werden.

Für die NEOS ist die nunmehrige Lösung nur eine „halbe Sache“: Sie schlagen eine Verkürzung der Sommerferien von neun auf sechs Wochen vor. Von diesen 15 Tagen sollen sieben für die Vermittlung digitaler Kompetenzen zweckgewidmet und die restlichen acht für Herbstferien sowie die Verlängerung der Osterferien auf zwei Wochen genutzt werden. (TT.com, APA)