Die Zeit für eine Lösung der Karfreitags-Frage drängt

Die Position der Wirtschaftskammer beim Thema Karfreitag ist eindeutig. „13 Feiertage sind genug“, sagte WK-Präsident Harald Mahrer im TT-Gespräch. Diese Position wurde bei der ÖVP-FPÖ-Regierung deponiert, die „laufend Gespräche“ mit allen Interessengruppen führt. Sieben Varianten gebe es, Favoriten habe man keinen, heißt es in der Wirtschaftskammer.

Nur definitiv nicht unterstützt werde der von Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) angekündigte Vorschlag, dass alle Arbeitnehmer einen zusätzlichen freien Tag bekommen könnten. Der Ball liege nun beim zuständigen Kanzleramtsminister Gernot Blümel (ÖVP). In der Kammer geht man davon aus, dass „urlaubsbedingt erst in den nächsten zwei bis drei Wochen“ eine rechtlich wasserdichte Alternative zum bisher geltenden „bewährten Modell“ auf dem Tisch liegen werde. Die Zeit drängt, in etwa fünf Wochen, heuer am 19. April, ist Karfreitag.

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) sieht es als Diskriminierung an, dass der Karfreitag nur für Angehörige bestimmter Religionsgemeinschaften ein gesetzlicher Feiertag ist. Seitdem wird um Lösungen gerungen, wie der für die Protestanten, aber auch Methodisten und Altkatholiken wichtige Feiertag erhalten bleiben kann. (ritz)