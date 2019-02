Nachfolge steht fest: Hofübergabe an neues Personal im Burgenland

Eisenstadt – 18 Jahre lang hat Hans Niessl als Landeshauptmann gewerkt und gewirkt. Am 28. Februar übergibt er das Amt formal an den einstigen Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil. Im Dezember 2017 ist dieser Landesrat geworden, zuständig für Finanzen und Kultur in der rot-blauen Koalition. Seit September vergangenen Jahres führt Doskozil die burgenländischen Roten.

Sukzessive hat er die künftigen SPÖ-Regierungsmitglieder präsentiert. Nun ist das Team komplett. Einer der Neuen ist der bisherige Landtagspräsident Christian Illedits. Bildungs-, Jugend- und Familienlandesrätin wird Daniela Winkler (38), die bis dato in einer Wirtschaftsprüfungskanzlei gearbeitet hat.

Norbert Darabos ist nicht mehr mit von der Partie. Mit Ende des Monats ist er Landesrat (für Soziales und Gesundheit) a. D.

Der einst glücklose Heeresminister war 32 Jahre politisch zugange. Er hatte Wahlkämpfe gemanagt – etwa Niessls ersten, im Jahr 2000, und als Bundesgeschäftsführer jenen für Heinz Fischer als Hofburgkandidat. Jetzt kehrt Darabos in die Kulturabteilung des Landes zurück. Dem „Haus der Zeitgeschichte“ auf der Burg Schlaining – als Dependance des Landesmuseums anlässlich „100 Jahre Burgenland“ – widmet er sich.

Als Landesrat wird Darabos von Heinrich Dorner beerbt. Die Bereiche des 37-Jährigen: Bau, Verkehr, Planung, Wohnbauförderung.

Mit „verjüngter“ Mannschaft will Doskozil in die Landtagswahl gehen. Regulär ist diese 2020. Bei der Wahl im Jahr 2015 kam die SPÖ auf 41,92 Prozent (-6,34 %); die ÖVP erlangte 29,08 Prozent (-5,54 %), die FPÖ 15,04 (+6,06 %). Niessl tat sich mit den Blauen von Johann Tschürtz zusammen. Es war ein Tabubruch bei den Sozialdemokraten; die Bundespartei ist seither in Erklärungsnot.

Als „fast schon freundschaftlich“ beschreibt Tschürtz sein Verhältnis zu Niessl. Auf die Kooperation mit Doskozil freue er sich, sagt er – „weil wir eh ungefähr die gleichen Interessen haben“, etwa in Sachen Sicherheit. Dieser Belang ressortiert bei der FPÖ. Dabei soll es bleiben. (kale)