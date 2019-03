VSStÖ kämpft bei ÖH-Wahl unter Motto „Wir wollen mehr“

VSStÖ setzt mit Dora Jandl auf ÖH-Erfahrung

Jandl wurde am 28. Juli 1995 in Niederösterreich geboren und engagierte sich bereits in ihrer Schulzeit bei der Aktion kritischer SchülerInnen (AKS). Vor ihrer Matura am BG/BRG Stockerau war sie Mitglied der Schüler - bzw. später der Landesschülervertretung sowie auch in der Sozialistischen Jugend aktiv. 2013 begann Jandl ein Lehramtsstudium (Deutsch/Geschichte) an der Uni Wien, 2015 sattelte sie auf Bildungswissenschaften um.