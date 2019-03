IS-Kämpfer: Rendi-Wagner und Doskozil ringen um gemeinsame Linie

Wien – Nachdem Parteichefin Pamela Rendi-Wagner am Dienstag den Vorschlag des burgenländischen Landeshauptmanns Hans-Peter Doskozil (SPÖ) zur Ausbürgerung von IS-Kämpfern abgelehnt hatte, zeigten sich beide in einer gemeinsamen Aussendung wieder einig: Die Regierung müsse rasch eine wirksame Lösung auf internationaler Ebene erarbeiten.

Doskozil hatte sich am Montag dafür ausgesprochen, die Ausbürgerung auch dann vorzunehmen, wenn den Betroffenen die Staatenlosigkeit droht. Rendi-Wagner wies dies in der Kleinen Zeitung (Dienstag-Ausgabe) zunächst zurück. Man könne einem Österreicher die Staatsbürgerschaft nicht entziehen, wenn ihn das zu einem Staatenlosen machen würde, sagte Rendi-Wagner: „Das ist derzeit die Sach- und Faktenlage.“

In der gemeinsamen Aussendung konstatierten Rendi-Wagner und Doskozil dann allerdings unisono: „Niemand möchte, dass IS-Kämpfer nach Österreich zurückkehren. Es ist daher an Außenministerin, Innenminister und Kanzler, konkrete Vorschläge zu unterbreiten.“ Die von der Regierung vorgenommenen Änderungen des Konsularrechtes hinderten IS-Kämpfer nämlich nicht an der Einreise oder Rückreise nach Österreich und stellten daher eine „Scheinlösung“ dar.

Für Wiener Bürgermeister „Meinungsvielfalt“ kein Problem

Der Wiener Bürgermeister und SPÖ-Landeschef Michael Ludwig (SPÖ) wiederum bestätigte die unterschiedlichen Positionen zur Ausbürgerung von IS-Kämpfern in seiner Partei. Er habe jedoch kein Problem damit. In einer großen Bewegung „wie der unseren“, könne es „natürlich immer in einzelnen Punkten unterschiedliche Auffassungen“ geben, versicherte er am Dienstag am Rande einer Pressekonferenz.

Ludwig findet es „interessant“, dass gerade bei der SPÖ „diese Meinungsvielfalt herausgearbeitet“ werde. Unterschiedliche Positionen und Wortmeldungen gebe es genauso in anderen Parteien oder auch der Bundesregierung.

Was den konkreten Fall angeht – den Umgang mit IS-Kämpfern – so sieht Ludwig die Bundesregierung in der Pflicht. Er erwarte sich entsprechende Vorschläge und Lösungen.

Auch der steirische SPÖ-Vorsitzende Michael Schickhofer wollte die öffentlichen Differenzen am Dienstag nicht überbewerten. Er verwies dazu am Rande der Landtagssitzung auf die gemeinsame Stellungnahme von Rendi-Wagner und Doskozil. Dass die Regierung rasch eine wirksame Lösung auf internationaler Ebene erarbeiten müsse, sei auch seine Meinung. (APA/TT.com)