Ärztemangel: „Zeit für die Therapie“

Von Gabriele Starck

Innsbruck – Ärzte, die für Wochenenddienste an peripheren Spitälern (Beispiel LKH Hall) eingeflogen werden müssen, immer mehr Wahlärzte, aber leerstehende Kassenpraxen am Land. Mangelsymptome, deren Ursache nicht an den Universitäten zu suchen sei, betonte Wissenschaftsminister Heinz Faßmann (ÖVP) bei seinem Tirol-Besuch am Freitag im Gespräch mit der TT.

Mehr Mediziner auszubilden, mache keinen Sinn, denn: „Die klar und gut abgesicherte Diagnose lautet: Der Flaschenhals liegt bei den fehlenden Basisausbildungsplätzen“ für jene, die das Studium bereits abgeschlossen haben. „Auf jährlich rund 1300 Medizinabsolventen warten nur 700 Ausbildungsplätze an Spitälern und in Ordinationen“, sagt Rektor Wolfgang Fleischhacker. Und diese Ausbildungsplätze bereitzustellen, betont der Minister, liege nicht in seiner, sondern in der Verantwortung von Gesundheitsministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) und in jener der Länder. Aber auch daran, dass Ärzte lieber im städtischen Raum und in lukrativeren Fächern arbeiteten. Deshalb sei es an der Zeit, mit den Ländern von der Diagnose in die Therapie überzugehen.

Dass die Medizin-Uni und das Land Tirol nun gemeinsam an einer verstärkten Ausbildungsschiene für Allgemeinmedizin arbeiten samt Institut und Stiftungsprofessur, begrüßt Faßmann in diesem Zusammenhang. Das sei besser als Parallelstrukturen aufzubauen. Diese hatte das Land Tirol mit einer „Medical School“ für Allgemeinmediziner lange angedacht.

Kein Thema ist für den ÖVP-Minister nach wie vor die Wiedereinführung der Studiengebühren für alle. Er sei mit mit dem derzeitigen Modell nicht unzufrieden: Jene, die innerhalb der Studienzeit plus Toleranzsemester studieren, hätten nicht zu bezahlen. „Studienbeiträge fallen dann an, wenn sie länger brauchen, oder wenn sie aus Drittstaaten kommen. Studiengebühren für alle würden die Mittelschicht belasten, und die Bundesregierung sei ja angetreten, es den Fleißigen etwas leichter zu machen.“ Österreich sei darüber hinaus ein Hochsteuerland, und es sei zu hinterfragen, ob für tertiäre Bildung überhaupt extra zu bezahlen sei. „Wir sind ein rohstoffarmes Land und es sind doch die Bildung und die Forschung, die unser Land voranbringen.“

Auf die Frage, ob der Brexit auch eine Chance sei, Wissenschafter aus dem Vereinigten Königreich zurückzugewinnen, meint Faßmann, er erwarte tatsächlich eine verstärkte Rückkehr und auch „ein verstärktes Verbleiben von Briten“ in Österreich. „Es herrscht eine signifikante Verunsicherung.“ Grundsätzlich sehe er den Braindrain aber nicht problematisch, denn er sei weniger eine Abwandungung als ein Austausch von Wissenschaftern, der zur akademischen Arbeitswelt gehöre und gut tue.