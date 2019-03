Gebühren- oder Steuerfinanzierung? ÖVP bleibt beim Thema ORF vage

Wien – In der Bundesregierung wird weiter über die Abschaffung der ORF-Gebühren diskutiert. Vor allem die FPÖ ist bekanntlich dafür. FPÖ-Finanzstaatssekretär Hubert Fuchs hatte am Sonntag in der ORF-“Pressestunde“ bestätigt, dass seine Partei und speziell ihr Obmann Heinz-Christian Strache das Ziel verfolgt, die GIS-Gebühren für den öffentlich-rechtlichen ORF abzuschaffen und eine Steuerfinanzierung einzuführen.

Kurz: „Werden wir uns anschauen“

Der große Koalitionspartner ließ sich zu dem Thema zunächst nicht in die Karten schauen. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) nannte die Finanzierung des ORF am Montag bei einer Pressekonferenz in Bregenz „ein Thema, das wir uns anschauen werden“ – und hielt fest, es gebe „ganz, ganz viele Themen, die mich mehr beschäftigen“. Aktuell arbeite Medienminister Gernot Blümel (ÖVP) an einem neuen ORF-Gesetz, dabei sei die Finanzierung jedoch nur eine Frage unter vielen, ließ Kurz keine Präferenz für eine Gebühren- oder Steuerfinanzierung des ORF erkennen. Jedenfalls gelte es, eine „ordentliche Finanzierung“ des Rundfunks sowie die Erfüllung des regionalen Auftrags und des Bildungsauftrags des ORF sicherzustellen, betonte der Bundeskanzler.

Die Verhandlungen laufen laut Blümel „intensiv und gut“, wie er am Montag sagte. Die Finanzierungsfragen, so hielten sowohl er als auch Vizekanzler Strache fest, würden im Rahmen der Steuerreform geklärt. Details dazu gab es nicht.

Grundsätzlich gebe es in Europa viele unterschiedliche Modelle, gab Strache zu bedenken. Es würde aktuell über eine Steuerreform auf „verschiedenen Ebenen“ gesprochen. Auch Blümel betonte, dass man sich Beispiele aus anderen Ländern ansehen werde. Beispielsweise sei zu überlegen, ob es mehr Kooperationen geben solle. „Die Aufgabe (des ORF, Anm.) war vom Auftrag her eine andere, in den 60er, 70er oder 80er Jahren, heute geht es darum, nicht mehr ein Alleinversorger zu sein.“ Es müsse aber jedenfalls die „langfristige Operabilität“ des ORF gewährleistet bleiben, so Blümel – der keine Präferenz für eine Gebühren- oder Steuerfinanzierung äußerte.

Länder gegen Gebühren-Abschaffung

Die Bundesländer hatten sich zuvor gegen eine Finanzierung des ORF aus dem Staatsbudget ausgesprochen. „Wir, die Länder, haben schon artikuliert, dass wir das nicht positiv sehen“, sagte der Salzburger Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP). „Erstens würden wir Beiträge verlieren, die in die Länder fließen, zweitens ist es dann nur eine Frage der Zeit, dass durch Budgetkürzungen oder den Nicht-Ausgleich der Mehraufwendungen letztlich ein erneuter Einsparungskurs zulasten der Länder und Landesstudios gefahren wird. Das ist im Prinzip aberwitzig, weil genau dort, bei der Regionalberichterstattung, der ORF die höchsten Quoten hat“, so Haslauer.

Haslauer selbst glaubt indes nicht, dass die Gebühren tatsächlich abgeschafft werden. „Ich habe den Eindruck, dass in der Regierung noch diskutiert wird. Persönlich glaube ich aber nicht, dass das Steuermodell kommt, sondern dass der ORF weiter ein gebühren- oder beitragsfinanziertes öffentlich-rechtliches Unternehmen bleibt.“ Zugleich müsse der ORF aber eine gute Strategie erarbeiten und klären, wofür er steht. Zwischen Netflix, Amazon und den vielen Satellitensendern gebe es bei den Sehern eine „tiefe Sehnsucht“ nach österreichischer Identität, Erkennbarkeit, Verständlichkeit und einem Gefühl von Heimat. „Der ORF muss etwas sehr Spezifisches sein, dann gibt es auch keine Diskussion über ORF-Gebühren.“

Platter: „Keine Einschränkungen bei Landesstudios“

Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) betonte in einer Stellungnahme vor allem die Wichtigkeit der regionalen Strukturen des ORF. „Bei allen Überlegungen, die aktuell zur ORF-Finanzierung angestellt werden, muss klar sein, dass es keine Einschränkungen bei den Landesstudios geben darf“, meinte Platter. Denn die regionalen Strukturen des ORF seien insbesondere für Tirol unverzichtbar, da der öffentlich-rechtliche Rundfunk mit dem Landesstudio Tirol, dem Studio in Bozen und seit neuestem auch mit der Verbreitung der ORF-Inhalte in der gesamten Europaregion auch eine wichtige identitätsstiftende Funktion erfülle, erklärte der Landeshauptmann.

Wrabetz warnt vor Budgetfinanzierung

ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz hatte erst vergangene Woche einmal mehr vor einer Budgetfinanzierung des ORF gewarnt. Einiges von dem, was medial kolportiert werde, sei geeignet, eine für den ORF „verheerende Wirkung“ zu entfalten, so Wrabetz. Medienexperten monieren zudem, dass eine Staatsfinanzierung des öffentlich-rechtlichen Senders die politische Einflussnahme auf den ORF massiv erhöhen würde. (TT.com, APA)